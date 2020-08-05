昨添4死 坪石八旬夫婦先後病殁 有長者絕望 最後一程拒插喉

明報記者

疫下死者中，有一對居於坪石邨金石樓的老夫婦，84歲的丈夫先染疫，上月16日入聯合醫院，至18日轉至東區醫院，7天後離世。82歲的妻子上月19日被送往威爾斯親王醫院，與病魔搏鬥15天後於前日不治。二人生前常到牛池灣街市買菜，亦會到坪石邨商場大快活等。

慈雲山為第三波疫情的重災區，當中居於慈正邨正康樓的82歲老婦與其85歲丈夫，上月11日確診。老婦生前常到慈雲山中心及街市，並曾與丈夫到爆疫食肆百匯軒等，她在上月9日因發燒咳嗽入院，至昨早5時許離世。累計33名院友確診的屯門康和護老中心昨再添一死，82歲男院友於7月27日病發，昨晚8時許離世，該群組共4人死亡、3人危殆及5人嚴重。此外，一名患有慢性心臟病的85歲翁本月2日因肺炎到瑪嘉烈醫院急症室，轉送深切治療部（ICU）後兩日不治。

Dirty Team護士批政策失誤：

醫護救火 政府放火

今次社區爆發令病毒入侵醫院及院舍，第三波有逾半死者與醫院、院舍群組相關。有公立醫院Dirty Team護士表示，不少長者不良於行，須入住院舍，惟社區爆發令大批院友「被感染」，批港府政策失誤，認為機師及船員沒做錯，但港府無法及時堵截豁免檢疫漏洞，「令本應受保護的弱勢社群淪陷」，批評「醫護一邊救火、政府一邊放火」。

婆婆住院半月無法產生抗體：

其實等死 順其自然

該護士又稱，有醫院爆發群組的女患者本身有癌症等，住院逾半個月仍未能產生抗體，出現肚積水、發燒、血壓不穩等，但患者仍清醒，主動提出不接受心肺復蘇術，「婆婆話都無嘢（治療）可以畀到我，其實都係等死，順其自然較好」。護士說婆婆長期被隔離，生存意志薄弱，即使家人透過Zoom表示希望她多做檢查，婆婆都決定放棄，院方會盡量安排病人用Zoom或隔着玻璃與家人道別。

另有深切治療部醫生表示，醫護現會及早在病人轉差時介入，與病人商討是否插喉，他說不少患長期病的患者即使惡化都選擇不入ICU，「本身可落地行一兩步，病人擔心日後需長期臥牀」，寧願在隔離病房接受紓緩治療，走過人生最後一程。

（疫情第三波）