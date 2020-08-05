廣華病人除罩周圍走 同房翁初步確診

專家倡縮檢測時間 免多人長處病格

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，新冠病毒傳染性高，現時病毒檢測時間長，病人在等候期間未必長期戴口罩或不走動，始終有感染風險。梁子超認為，醫院難在短期內增加單人病格及電子監測設備等硬件，建議壓縮檢測病毒時間，令病人流轉加快，避免兩名或以上病人長時間逗留在同一病格。

老翁曾住內科病房 同格6人檢疫

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，該81歲患者有長期病，上月入院驗出陰性後，於23至29日住在普通內科病房，7名同病格病人被列為密切接觸者須檢疫，其中一人因自身疾病已離世。

劉家獻表示，老翁7月22日入監察病房，同病格一名69歲病人其後確診（第2282宗），他說專家要研究二人是否有關連。劉亦稱，該名確診的69歲男病人曾在病房拉低或除下口罩，並周圍走，要調查會否因此污染環境。他呼籲市民在醫院要戴口罩及注意手部衛生，聽從醫護指示。

另外，昨再有4名確診者死亡，其中，昨公布確診的85歲翁（第3639宗）下午3時離世。劉家獻表示，該患者有慢性心臟病，7月27日因腳腫向私家醫生求診，經急症室入仁濟醫院普通內科病房，當時無發燒，並在7月30日出院。他於8月2日發燒並有肺炎，到瑪嘉烈醫院急症室求醫，院方見他情况差，安排他到深切治療部，病毒測試呈陽性，情况持續差，昨午離世。

昨80人等入院 醫局：慢慢少緊

截至昨中午，有85人入住亞博社區治療設施，另有約80人等候入院。劉家獻表示，希望病人盡快入院或社區治療中心，「比起之前，（等入院者）慢慢少緊」，而目前亞博一號館有500張牀，他說若確診多，會研究是否動用亞博其他展館，以增加病牀。

此外，青山醫院繳費處一名女文員昨初步確診，她於7月31日最後上班，前日因喉嚨不適求診，其工作主要在D座地下繳費處櫃枱負責收費，上班時有戴口罩。

（疫情第三波）