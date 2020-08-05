紅磡土瓜灣街市魚檔爆疫 17確診魚販佔6 袁國勇張竹君同稱擔心

確診連續兩日低於百宗

紅磡街市至今15宗 涉4魚檔

本港昨增80宗確診，包括5宗輸入個案，43宗與早前個案有關，32宗源頭不明，另約50宗初步確診。新增確診包括兩宗紅磡街市魚販，連同近日已確診個案，紅磡街市相關確診有15宗，當中10宗為街市員工，4宗是魚販，涉4檔魚檔，其餘確診者包括乾貨檔販、清潔工等。土瓜灣街市昨亦有一名魚販確診，累計有兩名魚販確診。

兩街市消毒 今明續停業

食環署稱，截至本月3日，已為街市約3300個檔戶及員工檢測，當中5個樣本陽性，涉紅磡街市及土瓜灣街市。

食環署昨午5時提早關閉兩個街市，港大微生物學系講座教授袁國勇到場視察，其團隊在魚檔砧板、水、秤、收銀處等收集環境樣本，但沒找到水產可化驗；兩個街市今、明繼續停業，等候化驗結果。袁國勇說，武漢華南海鮮城、北京新發地批發市場和大連的疫情都涉魚檔，故當局對本港街市魚檔出現多宗確診感擔心。他估計，街市魚檔有多個傳播可能（見表），最大可能是有染疫者將病毒帶入街市，病人的糞便、口水等帶病毒，而魚檔潮濕、低溫，令病毒可存活7日以上，再經手部觸摸、老鼠等令病毒擴散；亦可能是魚販一齊吃飯、飲酒時交叉感染。

袁：魚檔濕冷利病毒存活 最大可能經人手及老鼠擴散

袁國勇說，也有可能是街市內的貓被人傳染，貓繼續在街市走動、尤其在魚檔附近流連，傳播病毒。他說，在兩個街市內都看不到貓，獲告知紅磡街市原本有貓後，他着職員捉貓檢驗，但叮囑不要殺貓，因貓對街市有益。他又說，也有可能是魚和水產染病毒，但水產是冷血動物，感染新冠病毒可能很小；另一可能是空氣傳播，但他觀察發現紅磡街市樓底高、風扇風力猛，土瓜灣街市有冷氣，相信空氣傳播可能很小。

袁國勇表示，在街市爆發疫情是預期之內，外地最常見爆疫地點包括食肆和街市，因在食肆通常除口罩，街市較熱，也有很多人不戴口罩，容易傳播病毒，且香港街市多以現金交易，容易經手部接觸傳播病毒。袁又說：「好似𠵱家有趨勢（新增確診數目）跌落嚟，但大家唔好咁開心住，只要喺街市、老人院或食肆再有超級傳播，好易彈番上去。」

海鮮業界料非漁船帶毒入港

漁船及收魚艇船員、包括內地過港漁工都屬獲豁免檢疫者。香港海鮮聯合總會主席李彩華表示，目前處於休漁期，認為不可能由漁船將病毒帶入香港。他續說，目前大部分供港水產是內地養殖，主要經文錦渡和港珠澳大橋陸路來港，其餘小量水產經空運和船運來港。船運水產主要由香港船到馬來西亞和印尼運來港，在船上工作的主要是內地船員，由於他們在外地和香港均不得上岸，加上8至10日來港一次，李相信不是由他們帶病毒來港。

李彩華說，紅磡和土瓜灣街市分別有10至20檔魚檔，職員主要會駕車到香港仔海鮮批發市場取水產再運回市場。據他所知，紅磡街市較熱和焗，可能部分檔販無戴好口罩。至於為何紅磡街市已無水產供檢測，李估計由於檔販知悉街市即將暫停運作，只購入小量水產並已全數出售。

明報記者

（疫情第三波）

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