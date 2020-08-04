檢測隊點3內地公司合作 目標日檢20萬 議員指安排「唔清唔楚」

郵輪碼頭擬建臨時實驗室

據了解，目前發展局負責為興建臨時實驗室及臨時醫院覓地，近日相關人士，包括醫管局職員等已到不同場地視察，條件較好的包括目前閒置的郵輪碼頭及相鄰空地，以及亞博館二期用地，但目前未有定案。消息稱，當局有意在亞博館二期建臨時醫院，現正規劃病格大小、通風系統等，預料提供超過500張病牀，暫傾向不會安排重症病人入住。

檢測隊長點名華大、凱普及金域

尚未到港的檢測隊長余德文接受新華社訪問時表示，據他了解，本港公立機構檢測量每日約1萬，又稱3間在港內地機構檢測量每日2、3萬，他稱檢測隊會與在港內地機構一起，短時間內大幅提升檢測能力，爭取每日檢測量達最少10萬至20萬。余德文說檢測隊會先與中聯辦、食衛局及醫管局接觸，並了解本港3間內地設立、獲港府認可的檢測機構的場地、設備及工作流程，包括華大、凱普及金域。

強調遵守港法規下支援檢測

余德文提到香港的政策、法律等與內地不同，強調會「在遵守香港相關法律法規下」支援檢測工作。

首批7名檢測隊員前日到港並入住九龍維景酒店，華昇診斷中心董事長胡定旭昨早約9時半到達酒店，至11時離開；至晚上7時未見檢測隊成員離開酒店。

翻查余德文點名的華大、凱普和金域背景資料，全是內地上市的生物科技公司，先後在港設立實驗室或檢測中心，同為港府早前認可做核酸檢測的本地醫療檢測機構。其中金域醫學獲中國工程院院士鍾南山支持，擔任金域醫學學術委員會主席；華大今年6月在港設立的華昇診斷中心則獲醫管局前主席胡定旭加入。

郭家麒質疑中央派員協助商業運作

立法會議員郭家麒形容，檢測隊的職責、運作程序等內容「唔清唔楚」，他稱來港的專家有醫護或檢測背景，即使只是給意見亦須取臨時註冊，「但現在不知有無（註冊）」。對於3間在港內地檢測公司獲點名，他形容做法更離奇，稱檢測公司屬商業運作，「點解一班人來協助商業行為？」

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，據她所知，衛生署人員未與檢測隊見面，亦未敲定擴大檢測和建醫院細節。張估計，社區仍有很多無病徵的隱形患者，大規模檢測有助找到這類個案，但認為同一時間為700萬人檢測有困難。

醫管局總行政經理劉家獻亦表示，手上沒有醫管局已與內地支援隊見面的資料。

明報記者

（疫情第三波）