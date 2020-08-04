盈健垃圾桶作收集箱 樣本瓶滿瀉散地

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時私家診所已處理逾5萬個檢測樣本，化驗所有提供處理及包裝樣本的指引。她說不想看到樣本「周圍放」或跌在地上導致漏出，「漏咗出嚟就唔係咁好」，若化驗所發現樣本漏出便不會做檢測，須要求檢測者重新提交樣本。

護士稱「照放，無人執」 盈健：會更謹慎

盈健醫療集團表示，前線同事收到客人提醒後已即時跟進及處理，收集點同事亦再三確認樣本已全部密封處理及存放妥當，盈健同時再次提醒職員按需要定時處理及清空樣本收集箱，並繼續嚴格執行常規感染控制措施。對於事件引起關注，盈健表示日後處理樣本時會更為謹慎。西貢區議員范國威表示，有當區區議員昨早曾往涉事診所觀察，見到收集箱情况已有改善，認為樣本收集箱沒有指引規管，並不理想。

市民：膠袋透明可見個人資料

市民何先生表示，太太上周五（7月31日）看診時有咳嗽，為安全起見，醫生建議她做新冠病毒檢測，並預約昨早到港鐵調景嶺站盈健醫療中心交樣本。他說，該診所面積僅約80平方呎，甫步入已見放有樣本瓶的膠袋跌滿一地，他向護士查詢，對方稱「得㗎啦，照放啦，無人執㗎」，他遂按指示將樣本放入已滿瀉的垃圾桶收集箱。何說，當時診所內有兩人正向護士領取樣本樽，另有4人候診，擔心樣本跌在地上，對候診者構成感染風險。他又說，由於樣本瓶存放於透明膠袋，如跌在地上，化驗表格的個人資料清楚可見，「好無保障」，又指以垃圾桶收集樣本做法奇怪和兒戲。

（疫情第三波）