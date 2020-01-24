廣東入境再收緊 中港貨車須裝GPS

廣東省交通運輸廳前日發出緊急通知，稱為加強粵港跨境貨車的疫情防控工作，要求跨境貨車周五前安裝具行駛記錄功能的衛星定位裝置。通告指出，衛星定位裝置主要為採集車輛運行軌跡等信息，不涉司機個人私隱，已安裝GPS的跨境貨車無需重覆安裝；並要求各地交通部門會同公安加強路檢，打擊不按規定安裝及更改偽造衛星定位數據等違規行為。

須周五前裝 業界料礙貨品供港

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉說，現時跨境貨車司機到內地需持有72小時內有效的核酸檢測陰性證明，措施非常嚴厲，形容新措施不切實際，「你監察貨車有什麼用？要做到防疫應該是監察司機行蹤，智能電話已可做到」。他稱，數日內難為全港約1.2萬輛貨車安裝GPS，質疑勞民傷財，若安排不順利，將影響兩地貨物往來。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手說，內地多次收緊跨境貨車入境要求，目前仍開工的中港司機由高峰期1.2萬減至約8000人，加上數百名司機因報稱香港住址被內地列為「疫區」而被拒入境，料新措施進一步減少貨車往來，出現「有貨無人運」情况，影響供港貨品數量及運送時間。

跨境貨車司機吳先生稱，現時業界嚴重開工不足，他上月只出車10次，較疫情前每月20至30次少，收入減逾半。他稱安裝GPS需繳付安裝費、月費及按金，涉額外數千元成本，而安裝後亦不會增加出車次數，會考慮暫停開工，批評政府對業界欠缺支援，促當局向前線司機發放補助金。

運輸署回覆稱，正就加裝衛星定位裝置實施安排向內地了解，並稱兩地部門一直透過現有渠道保持溝通，內地相關單位日前曾就計劃要求跨境貨車加裝GPS事宜與業界接觸，聽取初步意見。

（疫情第三波）