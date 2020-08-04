中港澳合研 動物一針生抗體 理大疫苗料3月內臨牀測試

稱一旦成功 留800萬劑供港澳市民

劉耀南透露，已就研究結果與創新及科技局長薛永恒會面，他引述薛稱研發成果是重要突破。至於特區政府會否資助該研究項目，他說會與政府商討。創科局發言人回應稱，特區政府及創科局長均重視疫苗發展，如有相關項目申請資助，該局會按既定程序處理。

研究團隊發現，透過將重組蛋白受體結合域（RBD）疫苗注射到老鼠、兔和獼猴身上，只要注射一針，就可以產生病毒抗體，帶來免疫力，且沒太大副作用。劉耀南解釋，疫苗原理好像「（病毒）未入屋前，先用香口膠套住條鎖匙，等佢（病毒）入唔到屋」，無法繁殖；目前研發已準備進入臨牀階段，惟仍要繼續研究提高抗體量，以延長免疫期。

與台廠合作量產 未知推市場時間

劉又稱，該重組技術在現今科學界非常成熟，亦受重視，目前有北美國家向他查詢疫苗相關資料，亦已和台灣疫苗廠達成合作協議，籌備大量生產疫苗，一旦大量生產便可降低成本，「價錢絕對有優勢」。該項研究近日已於國際醫學期刊《自然》發表。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌昨早在商台《在晴朗的一天出發》稱，8月中衛生防護中心兩個科學委員會會參考疫苗廠數據，決定訂購哪款疫苗，並評估購買數量。他說會評估哪些群組較高危需優先接種，認為原則上與季節性流感相近。

（疫情第三波）