社交距離措施延7天 業界叫苦 梁子超：料延至少4周 貿然放寬恐疫情反彈

措施包括禁晚市堂食口罩令限聚二人關處所

第三波疫情自上月初爆發，政府多次收緊各項防疫措施，部分如禁晚市堂食於上月中（7月15日）已實施，而遊戲機中心、健身中心及美容院處所亦於同日關閉，至今實施近三星期。至於室內外公眾地方戴口罩及「限聚令」收緊至二人的措施，於上周三（7月29日）開始實施。

梁：確診回落 或因周末檢測結果滯後

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，昨疫情稍為回落，但可能只是「周末效應」，因測試滯後有結果；又稱現時病毒在本地「即時繁殖率」約0.9（即平均1患者感染0.9人），但認為要下跌至0.5才可考慮放寬措施，料至少要多等4周。他說社區一日有隱形傳播鏈，加上「抗疫疲勞」，貿然放寬社交距離恐令疫情反彈，呼籲市民盡量留家。政府發言人強烈呼籲市民繼續盡量留家，減少外出用膳，並避免不必要社交活動如私人聚會。

業界料35%食肆停業 7月生意跌半

香港餐飲聯業協會會長黃家和料疫情不會太快緩和，如政府沒推出新措施協助業界渡過難關，料兩周後或陸續出現食肆倒閉。他說，政府保就業計劃補助雖可稍為減輕食肆的薪金支出，但亦因此令業主拒絕寬減租金，而租金佔食肆成本約三成，加上早前限聚令收緊，估計7月生意較之前數月減少約一半，認為7月是今年自疫情爆發以來生意最差的月份。

元朗時時食負責人盧小姐說，政府上周一度禁全日堂食，後來又恢復日間堂食，但收緊每枱限坐兩人，「搞到唔湯唔水」，該店需同時聘請一名樓面及一名職員送外賣，開支增加，但生意卻跌至谷底，冀疫情紓緩後能逐步放寬措施。

警：公眾地方違口罩令 共發3傳票69定額告票

警方表示，截至昨晨5時，警方接獲在公眾地方不戴口罩的報案共994宗，發出113次勸喻或警告、3張傳票及69張定額罰款通知書；另有126宗在公共交通工具上不載口罩的案件，發出41次勸喻或警告、3張傳票及1張定額罰款通知書。

明報記者

（疫情第三波）