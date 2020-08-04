新屋嶺警訓練中心 地盤增一工人確診

【明報專訊】位於新屋嶺旁、斥資19億元興建的文錦渡缸瓦甫的警隊綜合訓練中心地盤爆發新型冠狀病毒，昨日增一名地盤工確診，累計9人染疫。衛生防護中心稱，近日確診的工人負責鑽探、探土等，他們部分時間沒戴口罩，如當中有確診者，容易引起群組爆發。
張竹君：地盤工部分時間沒戴罩
缸瓦甫地盤昨增一人，至9人確診，患者為43歲男子，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，該地盤的人員「一時戴一時不戴口罩」，易爆疫情。土木工程拓展署於7月29日得悉該地盤有工人確診，其後有工人相繼確診，工程總承建商為利基建築有限公司，主要受聘作土地勘探及平整工作。署方指出，該工程合約於缸瓦甫的工程已暫時停止，並會因應檢測結果與衛生防護中心跟進後續安排。利基建築至截稿前未有回覆。
曾助海員填表 一酒店職員確診
工作場所方面，昨新增一宗與輸入個案相關的確診，一名負責登記的酒店職員，曾協助菲律賓海員填寫健康申報表。康文署一名外判清潔工前日初步確診，他於九龍城區太平道遊樂場工作，最後上班日為7月28日。上水屠房增一名買手確診，共11員工染疫，整個群組涉16人。
一郵差染疫 灣仔郵局今明關閉
此外，香港郵政一名郵差昨晚確診，該員工隸屬灣仔派遞局，他負責派遞大坑道5-7、9A、11、50、50A、50C、52、52A、54、56號，福群道3-4、5、6、6A、11-12號及利群道2、3-4、5-6、7、9A-D、12E、15-16號。他最後上班日為8月1日。灣仔派遞局及相連的灣仔郵政局今日、明日關閉，該區派遞暫停。
佳士得一名員工於7月19日對病毒呈陽性，康復進展良好。該公司的辦公室過去兩周已徹底清潔消毒，與確診員工密切接觸的職員暫檢測呈陰性，辦公室下周會繼續關閉。