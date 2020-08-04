新屋嶺警訓練中心 地盤增一工人確診

張竹君：地盤工部分時間沒戴罩

缸瓦甫地盤昨增一人，至9人確診，患者為43歲男子，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，該地盤的人員「一時戴一時不戴口罩」，易爆疫情。土木工程拓展署於7月29日得悉該地盤有工人確診，其後有工人相繼確診，工程總承建商為利基建築有限公司，主要受聘作土地勘探及平整工作。署方指出，該工程合約於缸瓦甫的工程已暫時停止，並會因應檢測結果與衛生防護中心跟進後續安排。利基建築至截稿前未有回覆。

曾助海員填表 一酒店職員確診

工作場所方面，昨新增一宗與輸入個案相關的確診，一名負責登記的酒店職員，曾協助菲律賓海員填寫健康申報表。康文署一名外判清潔工前日初步確診，他於九龍城區太平道遊樂場工作，最後上班日為7月28日。上水屠房增一名買手確診，共11員工染疫，整個群組涉16人。

一郵差染疫 灣仔郵局今明關閉

此外，香港郵政一名郵差昨晚確診，該員工隸屬灣仔派遞局，他負責派遞大坑道5-7、9A、11、50、50A、50C、52、52A、54、56號，福群道3-4、5、6、6A、11-12號及利群道2、3-4、5-6、7、9A-D、12E、15-16號。他最後上班日為8月1日。灣仔派遞局及相連的灣仔郵政局今日、明日關閉，該區派遞暫停。

佳士得一名員工於7月19日對病毒呈陽性，康復進展良好。該公司的辦公室過去兩周已徹底清潔消毒，與確診員工密切接觸的職員暫檢測呈陰性，辦公室下周會繼續關閉。

（疫情第三波）