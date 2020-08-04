第三波增至31死 較前兩波多3倍 首駁人工肺婦 留醫4月病逝

涉院舍醫院爆發死者 佔第三波半數

共有34名院友染疫的港泰護老中心，至昨日增1死，共8人離世，死亡率23.5%。該院的83歲男院友於7月9日因發燒入屯門醫院，由7月15日至8月2日持續危殆及惡化，延至昨早6時許不治。

伊院A6內科病房在7月中現院內爆發，昨增一名84歲婦人離世，她在7月10日因暈厥及跌倒入院，至22日確診，其後情况危殆，至昨晨5時許辭世。該群組7名病人確診，當中3人死亡，死亡率高達42.9%。涉及院舍、醫院爆發的死者，佔今波死亡人數近半。

本港首名接駁人工肺的75歲婦由美國回港，自4月1日情况轉差，情况持續危殆，至昨晚9時許離世。

醫管局總行政經理劉家獻表示，第三波疫情較多年長患者，他們本身有長期病，亦較多病人離世。他指出，參考世界不同研究，年齡為決定死亡率的主要因素，年逾60、70歲的患者，死亡率是「相對不合比例地高」。

（疫情第三波）