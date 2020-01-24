4人中招 明愛57醫護病人檢疫 150患者候送亞博 醫局：正熟習運作

明愛162醫護病人檢測 全陰性

明愛13A病房共4人確診，其中87歲老翁居於大埔道兆善護老中心，衛生防護中心會安排院友及職員測試，以判斷老翁是否在社區感染。該病房的4名確診者，共有25名醫護、32名病人屬密切接觸者要檢疫；院方為65名醫護及97名病人測試，結果全呈陰性。

截至昨午，亞博共接收56人；約200人被送往鯉魚門社區隔離設施；約300人轉送二線病房治療；公院的1256張一線病牀的佔用率為75%。醫管局總行政經理劉家獻表示，昨約150名患者等送院，他指亞博啓用首兩天，每日只接收20至30名確診者，以便醫護熟習工作模式，若「文件上太急會亂，希望工作流程理順，會加大（運送病人）數字」。

昨日危殆人數升至43，增5男4女，年齡介乎60至87歲，包括兩名屯門康和護老中心院友，該院舍33名確診院友中，累計3死、4危殆及5嚴重；梁氏（堅城）建築有限公司增一名60歲男子危殆，該群組兩人危殆。

院舍群組持續擴大，大圍救世軍隆亨長者之家多一名100歲婦人確診，累計10人染疫，包括5院友。順寧道敬福護理院增3院友確診或初步確診，共5人染疫。

天雨滲水 將軍澳醫院負壓系統故障

此外，昨凌晨1時50分，將軍澳醫院深切治療部兩個隔離病室的負壓系統故障，當時有兩名確診者留醫，鑑於維修需時，院方將病人移送至其他隔離病室。經檢查後發現，天台的設備箱因天雨關係滲水，導致箱內的抽風系統控制器保險絲斷路，系統於4時15分恢復正常。

（疫情第三波）