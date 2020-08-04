多兩人誤當確診 張竹君致歉 中央助港擴檢料增追蹤工作 衛署認應付有困難

繼上月20日衛生署實驗室人員因人手輸入資料出錯，將兩名病人檢測結果調轉，令一名沒染疫女子被送往隔離病房後，過去兩日再有市民一度被誤當確診送院，其中前日醫管局的確診者送院名單有誤，誤將一名沒對病毒呈陽性的女子送到亞博館社區治療設施。

最新被誤當確診的兩名市民，包括一名住在慈雲山慈正邨的女子（第3426宗）及一名西營盤明愛恩翠苑男護士（第3464宗），分別是經民政事務處及社會福利署為高危群組大型檢測找出的個案。

張：覆檢轉陰 個案追蹤同事「睇漏」

張竹君解釋，平日對病毒呈初步陽性的樣本會轉送衛生署公共化驗服務處覆檢，如個案經覆檢後呈陽性，負責個案追蹤的同事會為其編配確診編號。她說，上述兩人首次對檢測呈陽性，經覆檢後為陰性，但負責個案追蹤的同事當時收到化驗所一疊報告，誤以為全屬陽性，「睇漏了原來有一兩張是陰性」。

張竹君指出，該名男護士被送往亞博館途中，同事查閱入院時附帶的報告始發現出錯，該男護士也稱曾接獲通知指對病毒呈陰性，其後他獲安排轉送瑪嘉烈醫院檢測。當時另一人仍在家中等送院。

張竹君就事件致歉，指很多時初步陽性個案最終都是陽性，「可能心理上覺得大部分（初步）陽性都係陽性」，承認「有少少疏忽」，會檢討流程，並與化驗室商討程序上如何再核對資料。

會檢討流程 認人手緊張

被問到是否衛生署人手不足，導致未能核對報告而出錯，張竹君承認目前人手「好緊張」，但今次事件是涉程序出錯。至於現時有多少人手分別負責檢測及追蹤工作，她說當中包括輸入資料的文職人員，難計算及定義人手總數。

被問全民檢測 稱較易找出隱性患者

中央計劃協助本港增加檢測量，一旦找出大量確診者，衛生署又能否應付？張竹君承認「其實都困難」，相信醫管局亦有困難。至於本港應否全民檢測，她表示，700萬人同時檢測，看似困難，要視乎檢測高危群組的做法，亦要考慮衛生防護中心及醫療系統的承受能力，但相信透過大型檢測，能較容易找出隱性患者，以便及早治療及隔離。她又強調目前難以單靠個案追蹤遏止疫情，近日每天有數十宗源頭不明個案，也要靠市民保持社交距離。

內地助檢測 許樹昌盼港員紓壓減出錯

政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌相信，衛生署同事時常要超時工作，開始出現疲勞難免「睇錯」，但仍屬不應該出現的錯誤，最重要是覆檢時若發現錯誤，盡快糾正和跟進。

許樹昌認為，內地檢測人員帶同檢測儀器來港，有助香港提高檢測量和速度，希望衛生署人員工作壓力獲紓緩後，能主力做個案追蹤和與醫管局聯繫安排病人入院，減少出錯風險。

明報記者

（疫情第三波）