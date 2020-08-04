多兩人誤當確診 張竹君致歉 中央助港擴檢料增追蹤工作 衛署認應付有困難

【明報專訊】衛生署及醫管局在兩周內三度出錯，將沒染新型冠狀病毒的市民誤當確診，繼前日醫管局失誤，衛生防護中心昨日公布有負責個案追蹤的人員核對兩宗個案檢測報告時出錯，誤將先陽後陰的兩人列作確診，在其中一人送往亞博館社區治療設施途中才揭發事件。衛生防護中心傳染病處主任張竹君就事件致歉，承認有疏忽，會檢討流程。中央助港擴檢測料會增加發現隱形病人，再添追蹤工作，張竹君對此承認會有困難。
繼上月20日衛生署實驗室人員因人手輸入資料出錯，將兩名病人檢測結果調轉，令一名沒染疫女子被送往隔離病房後，過去兩日再有市民一度被誤當確診送院，其中前日醫管局的確診者送院名單有誤，誤將一名沒對病毒呈陽性的女子送到亞博館社區治療設施。
最新被誤當確診的兩名市民，包括一名住在慈雲山慈正邨的女子（第3426宗）及一名西營盤明愛恩翠苑男護士（第3464宗），分別是經民政事務處及社會福利署為高危群組大型檢測找出的個案。
張：覆檢轉陰 個案追蹤同事「睇漏」
張竹君解釋，平日對病毒呈初步陽性的樣本會轉送衛生署公共化驗服務處覆檢，如個案經覆檢後呈陽性，負責個案追蹤的同事會為其編配確診編號。她說，上述兩人首次對檢測呈陽性，經覆檢後為陰性，但負責個案追蹤的同事當時收到化驗所一疊報告，誤以為全屬陽性，「睇漏了原來有一兩張是陰性」。
張竹君指出，該名男護士被送往亞博館途中，同事查閱入院時附帶的報告始發現出錯，該男護士也稱曾接獲通知指對病毒呈陰性，其後他獲安排轉送瑪嘉烈醫院檢測。當時另一人仍在家中等送院。
張竹君就事件致歉，指很多時初步陽性個案最終都是陽性，「可能心理上覺得大部分（初步）陽性都係陽性」，承認「有少少疏忽」，會檢討流程，並與化驗室商討程序上如何再核對資料。
會檢討流程 認人手緊張
被問到是否衛生署人手不足，導致未能核對報告而出錯，張竹君承認目前人手「好緊張」，但今次事件是涉程序出錯。至於現時有多少人手分別負責檢測及追蹤工作，她說當中包括輸入資料的文職人員，難計算及定義人手總數。
被問全民檢測 稱較易找出隱性患者
中央計劃協助本港增加檢測量，一旦找出大量確診者，衛生署又能否應付？張竹君承認「其實都困難」，相信醫管局亦有困難。至於本港應否全民檢測，她表示，700萬人同時檢測，看似困難，要視乎檢測高危群組的做法，亦要考慮衛生防護中心及醫療系統的承受能力，但相信透過大型檢測，能較容易找出隱性患者，以便及早治療及隔離。她又強調目前難以單靠個案追蹤遏止疫情，近日每天有數十宗源頭不明個案，也要靠市民保持社交距離。
內地助檢測 許樹昌盼港員紓壓減出錯
政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌相信，衛生署同事時常要超時工作，開始出現疲勞難免「睇錯」，但仍屬不應該出現的錯誤，最重要是覆檢時若發現錯誤，盡快糾正和跟進。
許樹昌認為，內地檢測人員帶同檢測儀器來港，有助香港提高檢測量和速度，希望衛生署人員工作壓力獲紓緩後，能主力做個案追蹤和與醫管局聯繫安排病人入院，減少出錯風險。