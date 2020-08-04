同系澳門中檢 業務涵醫療檢測

林鄭月娥當時解釋，由內地引進兩間機構，一間在港雖主力其他業務，但在全球過百地方都有做病毒檢測；另一間則主要替澳門做病毒檢測，每日可做超過15,000個測試，「只要其化驗室、人手都預備好，應該能應付我們的需求」。

中檢澳門為當地唯一獲授權檢疫機構

翻查資料，在澳門從事病毒檢測的國檢，由中國檢驗認證集團澳門有限公司（簡稱「中檢澳門」）管理。中檢澳門在2004年成立，是國家質檢總局在澳門唯一授權開展檢驗檢疫業務的檢查機構，至2005年成立國檢，負責衛生護理服務和健康檢查。

中檢澳門是中檢集團子公司，而據香港公司註冊處資料，香港中檢股東亦屬中檢集團，而中龍則屬中檢旗下，兩公司的業務皆有別於在澳門經營醫療化驗的國檢及中檢澳門。

母企中檢經國務院批准設立

至於中檢集團，其網站顯示公司於1980年成立，是經國務院批准設立、國務院國資委管理的中央企業。中檢集團在全球逾30個國家及地區設有檢測中心，主要業務包括農產品、石化、礦產、工業品、消費品、汽車、建築等行業的檢測。

（疫情第三波）