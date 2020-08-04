中檢為物管業檢測 工會：以編號代身分

業界：自願參與 公司唔會逼

物管業社區測試同盟由多個業內團體組成，獲政府委託為物業管理、保安及環境衛生界別從業員安排檢測服務，政府防疫抗疫基金提供資助。香港護衛及物業管理從業員總會主席麥億昌稱，同盟會與各物管公司溝通，統計所需樣本瓶數目後通知中龍，中龍於指定時間將樣本瓶送到指定收集處，各公司取瓶後分發予參與者，收集唾液樣本後送回收集點，由同盟負責送到中龍位於元朗的化驗所，3個收集點分別位於荔枝角、油塘及黃埔。

麥稱參加計劃全屬自願，參加者事前須填妥「知情同意書」，由同盟負責批核，強調同意書上的個人資料不會向檢測中心披露，中心亦會以編號代替個人資料。他估計樣本送檢後48小時內有結果，所有結果均通報收集點負責人，陽性結果個案會同時通報衛生署，並將樣本編號通報同盟和民政署以識別身分；陰性結果個案則由收集點負責人通知員工。

本報記者上周四（7月30日）到訪中龍位於元朗的化驗所，該址有一棟樓高約三層的「實驗室大樓」，門外有告示牌寫上「粵港兩地車檢驗」、「運輸署指定車輛測試中心」等字眼，未見任何有關病毒檢測資訊。記者表示欲了解檢測計劃詳情，大門保安員未有理會，不斷催促記者離開，更着記者「你諗到搵邊個先嚟啦」。

（疫情第三波）