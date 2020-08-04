醫務化驗所須有醫務化驗師任董事

【明報專訊】香港目前無註冊制度規管經營化驗所，僅由香港認可處的實驗所認可計劃發出認可資格，說明有關服務供應商有能力根據國際從業標準提供服務，惟計劃屬自願參與。有業內人士稱，醫務化驗所的規管主要取決於該公司是否有註冊醫務化驗師出任董事。
據香港認可處資料，在港經營實驗所可自願參與香港實驗所認可計劃，當中認可準則分四類，包括非醫務化驗所和校正實驗所、醫務化驗所等，獲認可的實驗所須符合相應的ISO要求，醫務化驗所的認可準則是按ISO 15189「醫務化驗所-質量及能力的特別規定」製定；非醫務化驗所則應按ISO/IEC 17025「測試及校正實驗所能力的通用規定」運作。
本報翻查資料，中檢未有參與認可計劃，中龍則獲非醫務化驗所和校正實驗所認可，符合ISO/IEC 17025的要求，可在元朗工業邨的實驗室做「中國強制性產品認證制度規定的檢測」、化學測試、食品、玩具及兒童產品測試及校正，卻未有符合有關醫務化驗所的ISO 15189認證。
醫務化驗師須註冊 醫務化驗所不需
醫務化驗師管理委員會指出，任何人如欲在港從事醫務化驗師專業，須向委員會申請註冊，惟法例無訂明醫務化驗所須向委員會申請註冊。
香港醫務化驗所總會主席李偉振稱，香港中檢是公證行，無化驗室做醫務化驗，若由零開始設化驗室做核酸檢測並不容易，而在港做核酸檢測的醫務化驗所必須符合法規，即至少有一名化驗師任專業董事，「萬一有什麼事都有人負責」。至於實驗所認可計劃，他解釋獲ISO 15189的醫務化驗所代表人員有受正當訓練，具相關專業知識等，但不代表僅獲ISO17025的一般實驗室不可或無能力做醫務化驗，「醫務化驗所不需認證都可運作，只是在管理和質量控制上或有好與不好」。