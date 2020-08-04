醫務化驗所須有醫務化驗師任董事

據香港認可處資料，在港經營實驗所可自願參與香港實驗所認可計劃，當中認可準則分四類，包括非醫務化驗所和校正實驗所、醫務化驗所等，獲認可的實驗所須符合相應的ISO要求，醫務化驗所的認可準則是按ISO 15189「醫務化驗所-質量及能力的特別規定」製定；非醫務化驗所則應按ISO/IEC 17025「測試及校正實驗所能力的通用規定」運作。

本報翻查資料，中檢未有參與認可計劃，中龍則獲非醫務化驗所和校正實驗所認可，符合ISO/IEC 17025的要求，可在元朗工業邨的實驗室做「中國強制性產品認證制度規定的檢測」、化學測試、食品、玩具及兒童產品測試及校正，卻未有符合有關醫務化驗所的ISO 15189認證。

醫務化驗師須註冊 醫務化驗所不需

醫務化驗師管理委員會指出，任何人如欲在港從事醫務化驗師專業，須向委員會申請註冊，惟法例無訂明醫務化驗所須向委員會申請註冊。

香港醫務化驗所總會主席李偉振稱，香港中檢是公證行，無化驗室做醫務化驗，若由零開始設化驗室做核酸檢測並不容易，而在港做核酸檢測的醫務化驗所必須符合法規，即至少有一名化驗師任專業董事，「萬一有什麼事都有人負責」。至於實驗所認可計劃，他解釋獲ISO 15189的醫務化驗所代表人員有受正當訓練，具相關專業知識等，但不代表僅獲ISO17025的一般實驗室不可或無能力做醫務化驗，「醫務化驗所不需認證都可運作，只是在管理和質量控制上或有好與不好」。

（疫情第三波）