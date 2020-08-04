獲檢測合約 中檢無醫務化驗所認可 負責推行子公司亦無 政府：伙合格化驗所提供服務

明報記者 羅霈潁 梁銘姿

中檢中龍現業務為商品汽車檢測等 不涵醫療

據政府上月中公布，3間獲政府採購服務的私營化驗所分別是華大基因開設的華昇診斷中心、中國檢驗有限公司和Prenetics，其中政府向華昇及Prenetics直接採購服務，為院舍、的士司機和食肆員工等做自願檢測，而物業管理公司協會則會與中檢商討，為物管業員工檢測，由防疫抗疫基金會提供資助；政府其後再披露，民政事務總署與物業管理公司協會合作推出的檢測計劃，會由中龍進行。

中龍為香港中檢旗下的檢測中心。本報翻查中檢官方網頁發現，中龍在港主要提供化學及環保、玩具，以及化妝品、食品和食物容器檢測，中檢則主要有六大業務，包括四大檢驗部，即再生資源檢驗部、動植食檢驗部、機電產品檢驗部及汽車檢驗中心。中檢和中龍皆未見與醫務化驗有關的業務範疇。

兩公司皆無董事註冊醫務化驗專業

《輔助醫療業條例》列明，從事醫務化驗業務的公司須至少有一名董事就醫務化驗專業獲註冊，但本報比對公司註冊處資料和醫務化驗師管理委員會註冊名冊，中龍3名董事曾勁松、周建安及劉中勇均非註冊醫務化驗師，而中檢包括周、劉二人外，另3名董事顧基平、嚴明志及朱曉南亦未見有註冊醫務化驗師資格。《條例》又寫明，從事醫務化驗業務的公司每年須向委員會提交報表，惟根據委員會最新的2019年經營從事醫務化驗師專業業務公司名單，中檢或中龍皆不在名單上，華昇母公司華大基因和Prenetics則載列於名單。

另外，根據創新科技署香港認可處轄下的香港實驗所認可計劃，中龍獲得「非醫務化驗所和校正實驗所」認可，未有符合「醫務化驗所－質量及能力要求」的ISO 15189:2012認證，中檢則未有參與認可計劃。

政府：採購未完 不公開收費等細節

本報上周就上述疑問查詢民政事務總署，發言人回應稱，署方委託中龍為檢測承辦商，有關服務由中龍伙拍本地符合上述要求的化驗所提供，而檢測服務提供者可按需要使用自身或其他化驗所處理檢測服務，又稱為政府提供新冠病毒檢測的化驗所均必須符合本地法例，包括對醫務化驗師的法定要求，而參與是次檢測計劃的私營化驗所，均須參加並通過衛生署相關品質保證計劃。

本報上周三（7月29日）向署方追問中龍伙拍的本地化驗所名稱，以及若中龍本身非符合相關要求的化驗所，政府為何仍選擇中龍提供檢測服務等，署方至昨日仍未回覆。署方另稱，由於政府仍在與其他個別化驗機構商討採購檢測服務，現階段不宜公開個別化驗所提供的服務及收費細節。本報上周亦向中檢及中龍查詢，惟至昨日未獲回覆。

郭家麒質疑為何不直接聘本地醫務化驗所

公民黨立法會議員郭家麒稱，本港對醫務化驗有特定規管，若非合資格的醫務化驗所，便不應容許其提供具風險的醫療化驗。他稱，政府未經招標委聘中檢等公司為檢測承辦商，現時中檢再疑將檢測服務「外判」，質疑當初為何要找中檢而不直接找相關本地化驗所提供服務，亦質疑是否指定公司才能中標，其他公司只能與該些指定公司合作，形容政府此舉如容許中間「判頭」剝削本地公司。

（疫情第三波）