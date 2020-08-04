確診昨回落至80宗 專家：減至單位數才受控

面對本港疫情，澳門今日起要求從香港入境者，由原本提交7天內的核酸檢測報告，改為3日內的報告，並維持14日隔離醫學觀察；往返港澳登岸船員由專車接到指定酒店，上船時再由專車送到碼頭，所有人不會進入社區。

張竹君：整體仍高企 單日不能作準

本港至昨日累計有3589宗確診和1宗疑似個案，雖然單日確診回落，但衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示整體個案仍高企，「我們以前一兩宗個案已很緊張」，稱單日數字不能作準，要觀察多幾天才能確定疫情是否趨降。

昨日80宗確診中，56宗與其他個案有關連，24宗暫源頭不明。張竹君表示，每日仍有數十個案無源頭，將密切接觸者收入檢疫中心只能減低但不能遏疫情，社區可能有隱形傳播鏈，要靠市民維持社交距離中斷傳播鏈。她說很多個案曾在潛伏期參與家庭聚會和活動，「很多家庭由祖母到孫子，到姨媽姑姐全都變個案，（市民）暫時要忍耐」，不能疏於防疫。

許樹昌：公司未推在家工作存隱憂

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，源頭不明個案比例跌，反映港府收緊海員和機組人員檢測助減源頭不明個案爆發，措施有效；但疫情仍存隱憂，例如很多私人機構未有配合政府在家工作，產生了直銷群組和建築群組。他表示，建築業「手停口停」難停工，政府除了呼籲，亦要考慮撥錢，停工期間支援從業員生計。

許樹昌說確診下跌是「好現象」，如未來一周確診和源頭不明個案續跌，可說疫情開始受控，而直至確診減至單位數字才可稱疫情受控。許認為香港難去到「零確診」，但若回到第三波疫情前，兩三周才有零星本地個案，且沒引起爆發就算最理想。

（疫情第三波）