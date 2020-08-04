遙距教學難 幼園恐現退學潮盼獲資助

【明報專訊】對於幼稚園暫停面授課程，教育局長楊潤雄昨稱，學生在家學習並不等同必須採用電子學習，不太贊成年紀小的學生長期對着電腦學習，建議多做簡單的工作紙、勞作、閱讀等。教協理事、幼稚園校長梁秀婷表示，過去停課期間，業界亦會提供硬件教材如工作紙，但教材需有旁人指導，對於雙職家庭，安排有一定難度，加上幼稚園生並不適合長時間網上上課，「想學生學到東西，但要不傷眼睛，要維持日常教學其實好難」。
疫情之下，幼稚園過去半年因面授課程暫停已出現「退學潮」，梁秀婷說，過去半年因停課而改用網上學習，部分家長已拒交學費，預視開學後情况會持續。
業界擬棄保就業計劃裁員
她知悉不少幼園已要動用學校儲備營運，「捉襟見肘」，部分業界更考慮放棄保就業計劃以裁減人手，盼當局提供資助。
對於會否擔心觸發幼稚園結業潮，楊潤雄表示，過去數月幼稚園倒閉數字「印象中並非較往年多了很多」。教育局其後補充，由本年初至今，教育局收到6所幼稚園和幼稚園暨幼兒中心確認停辦的通知。
楊潤雄：倒閉幼園非多很多
楊潤雄稱，幼稚園自負盈虧，約七成幼稚園生均受惠於幼稚園教育計劃，相關幼稚園未來仍會有當局資助，相信影響較小，而私立幼稚園承受的壓力很大，過去政府在不同計劃中均有提出資助或支援，包括保就業計劃，稱疫情下很多界別都受影響，會作整體考慮。