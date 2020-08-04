兼顧3子女網上上課 伴讀媽媽喊吃力

兒女稱在家學習悶

升中一長子憂難適應課程

關永業及太太育有3名子女，分別是升中一的長子、升小四的二子及升小一的幼女。關太稱過去半年因疫情影響，外傭未能如期到港，她要獨力照顧3個小孩及料理家務，忙個不停，幸外傭上周終於抵埗，令她可專心照顧3子女。

她表示，早前因疫情停課期間，子女均要網上上課，惟家中只有一部電腦，故額外購買一部平板電腦，當3人同時上課，便分別使用電腦、平板電腦及手機上課。然而，她試過家中網絡出問題，3子女同時呼叫求助，自己卻不知如何兼顧，形容當時家中「咆哮聲不絕」。

3名子女也對未能重返校園感失望，他們說在家學習很沉悶，很想回校上課；大兒子亦擔心未能適應中學課程。關太說，長子及幼女分別升中及升小，比較擔心升中的長子，因中學課程比較多，擔心網上教學影響學習，正式復課後進度追不上。

關永業：家長憂電子器材問題

關永業則表示，恢復面授課堂遙遙無期，有大埔區家長反映擔心電子器材問題，稱過去半年是借用電子器材，未知開學後能否繼續借用。他亦認為教育局要求學校網上教學，卻沒給學校指引如何縮短課程。

（疫情第三波）