全港如期開學 停面授改上網 教界憂中六生學習「打折」 教局促考評研DSE調節

校舍須保持開放 補習面授亦停

教育局早前表示全港學校將不早於8月17日上課，楊潤雄昨宣布，全港學校可按原先擬定日期展開新學年，包括在8月開學的國際學校及幼稚園，以及9月開學的中小學及特殊學校，但由於目前疫情嚴重，所有面授課堂及校內活動要暫停，有關安排亦適用於提供非正規課程學校，包括補習學校。他說學校可用其他模式，包括網上課堂教學，讓學生在家中學習，而學校從新學年開學日開始須保持校舍開放，讓家中乏人照顧的學生回校，學校亦須安排人手照顧返校學生、處理基本及必須的校務等。

楊潤雄：分階段恢復面授較穩陣

楊潤雄稱，現難確定恢復面授課堂日子，暫時認為即使恢復，採用分階段形式會較「穩陣妥當」，不過仍需視乎疫情。

至於來屆DSE安排，楊潤雄稱會要求考評局多作預案，包括適量調節考試時間表，或出題減少必修題，令學生的溫習或學習有更多彈性。他說考評局也要評核考試是否有效和公平，相信局方不會一成不變，會考慮整個考試和學校、學生面對的困難，從而調節。

校長倡DSE刪減考核內容

倡復課中一中六優先

香港津貼中學議會主席潘淑嫻表示，「升中六生很悲慘，我們都好想他們快點（恢復）面授課堂，始終面授效果好好多」，倘有機會校園復課，最希望升中六生首階段回校上課。她希望考評局加速研究2021年DSE，包括刪減考核內容量、調整考試題型等，「升中六生過去學習效能因網上授課大打折扣，公開試會否有相應配合？」

香港中學校長會副主席連鎮邦表示，疫情嚴峻，理解局方昨公布安排，若之後疫情許可，盼分階段復課，早前已向教育局提出希望中一、中六優先，「一般中學8月中旬都設中一適應課程，但因疫情都要暫停」。他稱今年高中學習生活因疫情停課大受影響，希望教育局、考評局與學界盡快共同商討修訂DSE課程及考核安排，不止涉2021年DSE生，而是再檢視2022、2023年DSE安排。他稱，倘若之後面授課堂恢復，盼教育局早至少兩三周公布，同時一併公布已更新的復課指引，如師生確診處理程序。

研方案便跨境童學習 與深圳商討

就跨境生開學安排，楊潤雄稱由於疫情一直變化，開學安排也在變更，正在內部考慮不同方案，會盡快和深圳方面開始商討，看看跨境學童會否再有多一些選擇或方案，方便其在深圳的學習。他又說，不少學校已將小五呈分試成績呈交當局，惟部分學校因跨境學童關係，暑假前未能做評估，現正與學校商討有關安排，希望不影響升中派位。

明報記者

（疫情第三波）

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