旗下7接警告信 嘉濤中標亞博安老檢疫中心

一執董為安老服務協會副主席

亞博館安老院舍臨時檢疫中心首個場館可容納100個牀位，至於預留擴充的第二個場館可容納約150至200個牀位，將有護理人員24小時當值，有專人負責檢疫者起居。政府曾稱安老院舍確診個案密切接觸者如有特殊醫療需要，不適合入住一般檢疫中心，有必要為院友設臨時檢疫中心。

嘉濤去年5月曾招股，發行2.5億股，當中10%為公開發售，每股招股價介乎0.6至0.64元。根據招股書內容，嘉濤執行董事包括魏仕成、魏嘉儀。其中魏仕成是香港安老服務協會外務副主席及香港廣州社團總會會董；非執行董事包括鄺啟濤、趙麗娟、柯衍峰及東華三院前主席王賢誌。

根據去年的招股書內容，截至去年5月，嘉濤營運共8間護理安老院，共1129個安老院舍宿位；招股書「風險因素」亦列明集團曾牽涉違反安老院條例、稅務條例及強積金計劃條例等，6間護理安老院曾接獲7封安老院牌照事務處的警告信。

（疫情第三波）