直銷群組確診增1/3 一人非職員曾同遊長洲

Star Global群組昨新增8人確診，年齡介乎22歲至51歲，涉6男2女，其中一名22歲男子非該公司職員或從事銷售工作，但曾於7月24日與10多人到訪長洲，當中有Star Global的人員，男子於3天後病發。

防護中心傳染病處主任張竹君說，直銷公司主要在旺角怡安閣工作，舉辦講座及銷售，太子利美大廈亦曾有20多人接受培訓。由於該群組感染數字高，當局會陸續安排到場者檢疫。

張竹君：缸瓦甫群組未必屬同公司

另外，上水文錦渡缸瓦甫群組增4人，至今共8人染疫，張竹君稱確診者未必屬同一公司。衛生防護中心昨晚公布的附件中，連同該8人，另有6人同屬香港土力混凝土工程有限公司，暫未知個人關係。堅城（梁氏）建築有限公司群組昨增41歲女確診，她不在堅城工作，但辦公室與堅城同層，群組累計30人確診。

康文署一名康樂助理員前日初步確診，於中西區上環市政大廈負責後勤，最後上班為7月30日。紅十字會輸血中心京士柏總部一名機電工程署職員初步確診，他負責機房工作，毋須接觸血液製品，於7月31日最後上班。

仁安醫生確診 院方：社區感染

仁安醫院一名醫生的同住家人上月27日確診，他當日起沒上班，翌日測試初步呈陰性，進一步檢測後昨確診，院方強調是社區感染。

此外，食肆群組繼續擴大，47歲男及73歲男確診者，分別上月中到訪屯門中央廣場富臨酒家及旺角稻香。

（疫情第三波）