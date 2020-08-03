明愛3病格現確診 醫局料社區感染

同住母染疫 醫生確診

上月明愛醫院內科13A病房一名93歲男病人及一名63歲男病人確診，前者為元州街敬福安老院院友，昨多一名87歲翁初步確診，3人入住不同病格。老翁為深水埗大埔道兆善護老中心院友，7月23日因氣促及心臟功能不正常入院，肺花及白血球偏低，初時需氧氣協助呼吸，其間曾發燒，7月31日接受高濃度氧氣，檢測後翌日初步確診。

昨確診的內科醫生，其同住母親及另一家人分別7月23日及27日病發，7月31日晚及8月1日確診，醫生7月31日仍上班，翌日亦初步確診。曾共膳3名醫生需檢疫，24名醫護及17名病人要28日醫學監察。

醫管局總行政經理何婉霞說，醫生家人較早現病徵，相信醫生感染與家人有關，他7月25日曾為63歲男病人診症，病人此前已氣促及肺花，料病人是社區感染。明愛醫院稱醫生亦診治87歲初步確診男病人。她說3名病人在不同病格，沒接觸，相信不是與醫生互相傳染，很大可能是社區感染，或要透過病毒基因排序以尋找感染源。

梁子超稱不太尋常 籲檢測同房

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，3名病人可能在院舍或社區感染，但相關安老院未見爆疫，短時間內不同病格的病人染疫，「不太尋常」，宜盡快為同房病人檢測。他說醫生雖較大可能被家人傅染，但不排除較遲病發或沒病徵，建議驗抗體，如有抗體意味較早時間已染疫。

另外，屯門康和護老中心黃金分院多一人確診，累計38人。順寧道敬福護理院繼一名院友確診，經檢測再有一名沒病徵的院友染疫。

（疫情第三波）