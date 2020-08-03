非確診女子誤送亞博 醫局道歉 何婉霞稱啟動程序趕病人多盼諒解 醫生組織：醫護已盡力

昨增115宗 連續12日破百

繼上月20日衛生署發現因人手輸入資料出錯，將檢測陰性市民誤當確診者送往隔離病房後，醫管局首日啓用亞博社區治療設施亦「甩轆」，確診者送院名單有誤，導致一名檢測從沒呈陽性、有上呼吸道感染的女患者誤送到亞博。一般而言，確診或初步確診者送院會由醫管局「重大事故控制中心」協調，至昨午亞博已接受31名患者。

留館一晚轉送瑪嘉烈 檢測陰性

醫管局總行政經理何婉霞昨三度就事件致歉。她表示，醫管局前日下午4時許，根據送院名單安排一名女子經救護車送入亞博，至晚上10時許，醫生於電腦系統覆核檢測報告時，發現該女子沒陽性紀錄，翌日早上再為病人評估及核實紀錄，確認並非確診者，立即安排轉送瑪嘉烈醫院檢測，昨結果呈陰性。據悉，患者為菲臘牙科醫院員工，檢測報告曾為「equivocal（不確定）」。

何表示，女患者於亞博逗留期間有戴口罩，留在獨立病格，沒與其他病人接觸。至於需否檢疫14天，她稱要與衛生防護中心商討，又稱醫管局為紓緩公立醫院負壓設施壓力，短期內啓動亞博社區治療設施，「整個程序好趕、好多病人要處理，我們明白忙和趕都不是藉口，希望大家諒解新運作」，承諾與衛生防護中心檢討流程，避免同類事件再發生。

許樹昌：患者有戴口罩 感染風險不高

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，亞博環境寬敞，目前病人數目不多，加上女患者有戴口罩，相信感染風險不高。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，醫管局失誤影響到病人，局方應「深切反省」。她說由年初爆疫至今，醫管局醫護人員一力承擔逾3000名患者治療，「有些東西不完美，但同事及醫管局高層都出了百二分力，希望大家有少少諒解」。

此外，第三波疫情以來，公立醫院至少3間病房爆疫，包括累計7人染疫的伊利沙伯醫院A6病房，以及2人確診的東區醫院E8病房；醫管局昨公布明愛醫院13A病房有3名病人及一名醫生染疫（見另稿），初步相信不屬院內感染。早前伊利沙伯醫院有管理層擬為入院者病毒篩查，醫管局稱如不分風險及病徵測試，會「拖垮實驗室」。

高拔陞：擬為新入院病人多做檢測

事隔兩天，醫管局行政總裁高拔陞昨在商台節目《政好星期天》表示，社區檢測擴大令醫管局檢測需求下調，當局有計劃為新入院病人，尤其是內科病房做多點檢測，希望「搵多一個就一個」，但在不同醫院實行有先後之分。何婉霞則稱，會探討為經急症室入內科病房患者測試，因該類患者風險較高，但要平衡風險及吸納能力。

昨再多一名有長期病的94歲翁離世，累計死者增至35人。病人於7月14日因確診、咳嗽及流鼻水入住瑪麗醫院，情况惡化，延至昨午離世。

明報記者

（疫情第三波）