應否全民檢測 袁國勇：可否5日驗750萬人？

袁國勇向本報指出，當社會只有一兩宗個案，全民檢測不具成本效益，但隨着個案愈來愈多，每日逾100宗，即有更多隱形個案在社區，考慮會有不同，「（每日） 100宗做（全民檢測）是否cost effective？還是1000宗才cost effective？」他沒為此下定論，認為全民都可就此討論。

除了成本效益，袁國勇表示要思考是否「行得通」，內地檢測分不同小區，在小區內的人不可周圍去，否則未驗完的人帶病毒周圍走，都有可能播毒。目前新冠病毒較常見的潛伏期是5日，他反問：「可不可以5日驗750萬人？」

袁國勇稱，他只按醫學及科學討論，如何決定及執行不是他能處理。他重申，現時最高風險是不戴口罩的時間，與家人相聚、去食肆吃飯都不會戴口罩，因此要盡量減少，才可堵截傳播。

許樹昌：要配合居家令

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，目前衛生署的檢測能力及速度未能大幅度提高，「等兩三日才有結果太慢」，如能做到盡快驗出懷疑個案是否呈陽性，便有助減少社區爆發風險。他續稱，如要推行全民檢測，相信要在一周內完成，並配合「家居令」，即如內地限制居民外出，直至有結果，過程中要提供日常生活物資等配套，「是否做到要看社會能否接受」。

（疫情第三波）