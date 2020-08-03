中央欲全港檢測 政府及專家有保留

內地7名檢測先遣人員昨午已抵港，帶備大批醫療裝備。內地官媒及媒體為此大打公關宣傳，如「新華香港」便在社交媒體以「我們來了！」為題，圖文並茂做文宣；官方新華社同日發表題為「偉大祖國是香港戰勝疫情和一切風險的堅強後盾」時評。

港官深圳開會 內地稱要人有人

據接近北京的消息及接近衛健委的人士均表示，中央冀香港仿效內地城市，做「全民檢測」。接近衛健委人士更說，港府官員日前赴深圳與內地衛生部門開會，內地表明「要人有人」，可包底支持香港做大規模檢測。接近北京的消息人士就表示，隨着內地各省疫情受控，並且有「健康碼」作參考，國內人流進出基本上恢復到疫情前的情况，冀盡快回復經濟活動，但料不及本港出現第三波疫情，此前有望中、港、澳三地通關的願望落空，影響大灣區經濟復蘇以及三地人民交流。

該人士表示，內地已有「全民檢測」經驗，有信心為港人作全民檢測，「找出你們專家常掛在口邊的『隱形傳播鏈』」。

改倡「願者受檢」

稱可日驗50萬人

不過，據兩名消息人士表示，港府不同意強制全民檢測，而內地人員同時提出，可以改為「全民自願檢測」，如果有200萬人肯做，已能找出不少隱形帶病毒者，並同時加強針對高危群組，如的士司機、傳銷員、安老院舍人員檢測 。接近衛健委的人士表示，目前政府委聘3間公司華昇、中檢、Prenetics協助檢測，其中華昇及中檢與內地有關連，如內地派員來港，可即時提升檢測量，如每日最高可提升至40萬至50萬人。該人士又稱，如果港府肯做自願檢測，可由18區商戶協助派檢測瓶，然後由市民交回指定收集中心，再運往實驗室。

同時，中方要覓場地增建臨時實驗室，提出可參考北京以充氣帳篷搭建的「氣膜實驗室」。據知有參與的人員近日到過一些場地視察，包括現在閒置的郵輪碼頭，但成事與否，仍待政府決定。

考慮郵輪碼頭建臨時實驗室

據知，特首林鄭月娥前日召開抗疫專家顧問委員會會議，聽取專家對防疫的意見。據悉，4名專家顧問均對全民檢測有保留，港府現階段暫不傾向推行，除非疫情轉差至幾何級數上升，屆時或要配合禁足令，全民檢測才有效用，故目前傾向優先為高危職業、居於高危地區等市民測試。香港難實行內地的城管，強制市民留家，而全民檢測涉及複雜的物流安排，涉及樣本等，倘有甩漏，憂引發嚴重後果。

明報記者

（疫情第三波）