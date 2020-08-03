檢測隊抵港 助建實驗室大篩查 亞博建新社區治療設施 「方艙隊」稱指導運作不治病

先遣7人下榻九龍維景

中聯辦官曾國衞陳肇始迎接

衛健委組建60人「核酸檢測支援隊」來港，其中7名先遣隊員包括6男1女，昨帶同醫療物資從深圳抵港，下午4時許到達九龍維景酒店。中聯辦副主任仇鴻、政制及內地事務局長曾國衞、食物及衛生局長陳肇始、立法會議員麥美娟及陳恒鑌迎接。

檢測隊由廣東省衛健委二級巡視員、廣東省支援武漢醫療隊總指揮余德文率領，內地傳媒報道，昨日到港的先遣隊員將與本地衛生部門及華大基因等檢測機構會面，亦會到衛生署及醫管局檢測中心了解本港化驗流程。

余德文向新華社表示，是次到港的主要任務是協助港府開展大規模篩查。「先遣隊」5人來自廣州，2人來自深圳，分別從廣東省疾控中心、廣東省人民醫院、中山大學附屬第一醫院以及深圳市人民醫院選派，均為檢驗專家，全部會講廣東話。「先遣隊」隊長郭鵬豪說，「先遣隊」主要任務是跟香港相關部門對接，熟悉香港的檢測場地、設備及流程等，為後續大規模核酸檢測打下基礎。整個團隊其餘50多人會陸續出發到港，其在港的通行證簽注停留時間是一個月。

60人檢測隊簽證留一月

方艙隊留半年

至於「方艙醫院支援隊」，內地傳媒報道，隊員由湖北省武漢市選派6名有方艙醫院實戰經驗的專家，包括醫院院長、醫護及建築和設計專家，將為亞博的社區治療設施提供設計、營運和管理經驗的技術支持（見表）。成員之一成于珈接受《有線電視》訪問表示，團隊不會直接治療病人，而是「指導方艙醫院的運作」，「我們要做的是後續的。當然我們要知道它怎麼運作，不僅僅是把這些人跟其他非感染疫症隔離開來，都要保護醫護人員不受感染」。他說團隊日內赴港，簽證可停留半年。他稱兩地「方艙醫院」選址相似，都在體育館、展覽館等，相信運作無太大分別。

另外，深圳市衛健委表示，已緊急採購一批物資支援「方艙醫院」建設，該批物資於8月1日晚上陸續運抵深圳，包括400張手動式普通病牀、400個牀頭櫃等。

政府稱檢測樣本不送內地

港府昨發聲明，歡迎中央支援隊來港協助抗疫。港府稱檢測隊今日將展開協助籌備臨時實驗室工作，以大幅提升特區病毒檢測能力。港府又澄清，「所有檢測都只會在香港進行，不會將樣本送往內地」，指摘有人故意散播該等不實謠言，正蒐集證據，研究會否構成犯罪。

港府又稱，衛健委另一支援隊會協助特區政府在亞洲國際博覽館建設類似「方艙醫院」的臨時社區治療設施。

全民檢測否 陳肇始：先顧優次

至於會否擴至全民檢測，陳肇始昨早在商台節目《政好星期天》表示，檢測要先考慮優次，整體流程要有周全計劃，並表示現時所有市民都可在普通科門診取檢測樣本瓶。她說社區仍有很多隱形病人，加大檢測量及範圍是重要的，至今已為4個高危群組檢測約9萬至10萬次，但社區仍有不同高風險者，例如老人院職員或要多做一次檢測，「要好大檢測量先做到」。

區議員抗議：

港人對內地醫療乏信心

新民主同盟區議員昨日抗議港府引入內地測檢人員，稱不尊重香港專家、醫護人員及檢測人員，又表示港人普遍對內地醫療及檢測缺乏信心，不少市民亦擔心全民測試下，個人樣本及DNA會被送交內地。

明報記者

（疫情第三波）

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