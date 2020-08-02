英外交部：不應藉疫情押後立選

特朗普稱先專注美大選

英國外交部發言人的聲明指出，自由和公平的選舉對《中英聯合聲明》保障高度自治、權利和自由至關重要，認為中國政府應向港人及全世界保證選舉會盡快舉行，且不應以新冠疫情為藉口，進一步損害香港的自治。

特朗普前日見記者時被問及香港立會選舉延期的問題，他稱這一刻希望先專注美國大選，指稍後會發表聲明。白宮發言人麥肯內尼其後在記者會上批評港府的決定，斥此舉損害支撐香港繁榮的民主程序和自由。

民主黨兩名國會外交領袖、眾議院外交事務委員會主席恩格爾及參議院外交關係委員會首席民主黨議員梅南德茲前日發表聲明，對中方按《港區國安法》向幾位知名民運人士發通緝令深感憂慮，特別是包括一名美國公民（指朱牧民），質疑此舉進一步損害中方作為負責任守規則國際社會一員的可信度。

華駐德大使 譴責停引渡協議

另外，中國駐德國大使館發表聲明，譴責德方涉港錯誤言論和暫停引渡協定的舉措，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此堅決反對，並保留作出進一步反應的權利。

（英國外交部網站/美國國會網站/白宮網站/路透社）

（立會選舉）