應對制裁 要求紀律部隊向內地等買裝備

不信港企會被禁換美金

本報昨日向保安局和警方查詢，近一年有否向內地增加購買裝備和裝備的類型。保安局回覆稱，紀律部隊會於全世界各地，包括內地，蒐羅不同類型的武器和裝備，並作一系列的市場調查和測試，確保所採購的武器和裝備符合安全標準，並切合行動需要；裝備部署等屬行動細節，政府不會公開。

林太昨日在商台《政經星期六》上表示，以美國為首的西方國家，對香港和國家的批評很多時是「口號式」，例如批評中方違反《中英聯合聲明》、一國兩制，她強調香港的法治水平和人權保障，在國際上評級很高，但外國政府施以政治手段，提出制裁。

至於相繼有國家因港區國安法而暫停與香港的引渡協議，她稱，香港都無辦法，雙方無法履行打擊嚴重罪行的責任。

拒談論家人持英護照否

被問到會否擔心被制裁，以至家人有否持有英國護照，林鄭月娥稱擔任特首最需要是保護家人，她不會談論。她重申，在英美無資產，亦不嚮往前往，稱若一個地區首長為保護國家、市民安全，會惹來其他國家採取這類行動，這些國家需要對國際交代。

另外，她在接受無綫新聞訪問時被問到，政府對外宣傳是否要做得更好，她說政府已不斷努力做，但一年下來感受深的是外國傳媒對香港有偏見，外國政府對一國兩制未有深刻理解。

（立會選舉）