引民調稱過半人撐押後選舉 學者批選擇性引用「不要得」

稱非所有事以民意為基礎

林太昨日引述的調查結果，與香港研究協會於7月27至29日所做的調查結果相若。本報向特首辦查詢林太引述的民調機構，以及如何理解香港民意研究所的調查結果，特首辦回覆稱：「我們留意到媒體報道有不同機構就有關事宜進行調查，包括一國兩制研究中心及香港研究協會。」

民研調查：過半人支持如期舉行

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，林太從來都不重視民意，舉例在反修例風波期間，她都不引述支持成立獨立調查委員會的民調。

林太昨到《政經星期六》受訪時表示，押後立法會選舉除因健康、公共安全考慮，亦要令選舉公平公正，稱很多選民因疫情下的邊境限制不能回港，有人寫信給她稱若無法回港行使選舉權，會採取法律行動。政府引用《緊急法》押後選舉一年，林太稱立法精神是讓特首面對緊急情况時，為維護公共安全、利益，有膽色用這些權力，而不是因為不想承擔，就有權不用。

梁家傑質疑為避建制失利

董建華稱充分理解尊重押後

公民黨主席梁家傑昨日在港台節目《星期六問責》表示無必要押後選舉，質疑林鄭月娥以新型冠狀病毒疫情作藉口，處理建制派選情失利問題。出席同一節目的經民聯立法會議員梁美芬則表示，市民不願見到選舉延遲，特別是參選隊伍，但應從公共衛生角度考慮，「人命關天，生命優先」。

全國政協副主席、前特首董建華發聲明，對政府押後選舉表示充分理解和尊重，特區政府有責任和義務確保選舉在公平公正、安全有序的環境下進行。繼警察評議會職方協會稱理解及支持政府決定後，政府人員協會亦發聲明表示支持，稱「在疫情下必須以公眾衛生及市民健康作優先考慮」。

另外，由建制派組織組成的「全港社區抗疫連線」前晚8時發起簽名運動支持政府押後選舉，至昨晚8時，24小時內有超過30萬個簽名。

（立會選舉）