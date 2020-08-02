立會真空期 稱無交中央具體建議 內地學者：由京委任欠認受 現屆延任較好

處理真空期的方案，包括引用《立法會條例》第11條召開立法會緊急會議，視今屆議員為議員，但林鄭月娥稱此舉會引來司法挑戰。林太亦稱，用《緊急法》立本地法例，不能凌駕《基本法》每屆立法會任期為4年的規定，故要由全國人大常委會處理。人大常委譚耀宗回覆查詢時稱，冀用簡單方法處理，但不想談得太具體。

陳曼琪：非必須由現屆議員出任

陳曼琪說，人大常委會根據基本法第158條有關釋法等條文處理押後選舉產生的憲政問題，定不受任何香港本地法律規限，所以也不受立法會條例第11條規限，因此毋須一定在真空期內視本屆立法會議員為議員；常委會亦絕對有權根據基本法第1條、第12條及第104條，將被選舉主任取消參選資格（DQ）的第6屆立法會議員排除。

田飛龍：延任期人大可提履職要求

田飛龍表示，「臨時立法會」模式是人大委任議員，在回歸前出現過，但現時設臨立會的缺點是香港憲制秩序已上軌道，不是一片空白，由中央委任新議員，民主代表性和認受性有欠缺。他表示，將第6屆議員任期延長一年，人大可以決定對議員的履職提出要求，包括不能拉布等。他認為人大亦可在決定中說明，基本法規定立法會是4年一屆，下一屆應該也是4年任期。

林鄭月娥昨在商台節目中被問到遭DQ參選資格的立法會議員能否在真空期內開立法會。她稱不能隨意褫奪立法會議員身分，與參選資格「是兩套不同制度」，「佢搵唔到資格入場再選，不等於佢今日唔可以繼續做立法會」。田飛龍亦稱，除非引入另一法律程序指現任議員違反誓言或《港區國安法》，否則相關人士仍可擔任議員。

資深大律師湯家驊表示，人大或需釋法解釋第7屆立法會任期是餘下3年還是4年。至於真空期如何處理，他認為涉及人大決定。對於陳曼琪的相關說法，他稱「當然可以做，怎樣做最少爭議，才是問題所在」。

泛民譴責憲制漏洞：任京私定方圓

民主派立法會議員昨發聲明，譴責政府借疫情為名押後立法會選舉，自行炮製致命的憲制漏洞，令未來一年的議會組成、運作、職權等安排陷入人大權力黑洞，交由北京僭建規矩、私定方圓，影響無遠弗屆，任何惡法劣政都可以借機通過。

（立會選舉）