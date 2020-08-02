林鄭倡設境外投票 點名大灣區 蔡子強質疑易舞弊 民主派斥政治考量

特首林鄭月娥昨日接受無綫新聞訪問，強調押後選舉不是剝奪選民投票權，而是押後；如果如期舉行，身處外地的選民或因疫情下的邊境管制，而無法行使選舉權。被問到可如何改善選舉制度，林太同意要及早準備，以應對突如其來的事，政府要認真考慮的議題包括境外投票。

稱應保留大灣區港人選舉權

林太在訪問中特別提到，大灣區是一小時生活圈，「日後的選舉是否應尊重（在大灣區的）這些人，（他們）也是香港居民，保留他們的選舉權」，又稱長者投票的特別安排等全都可以檢視。根據統計處數字，截至2019年中，在廣東省逗留6個月或以上的香港永久居民有逾54萬。

指選舉容境外投票能克服疫情掣肘

林太在商台節目《政經星期六》被問到一年後倘疫情未紓緩，是否再押後選舉，她稱新加坡容許選民登記後可在境外投票，如果香港能夠克服現時的掣肘，料若一年後疫情持續，會較有條件可如期舉行選舉。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示對境外投票極有保留，形容是「打開潘朵拉盒子」，破壞整個選舉制度，憂帶來的傷害遠大於好處。他說，投票安排、如何監督，都是疑問，又質疑是否在每個國家都可找到地方做票站。他說，境外投票其中一種方式是經郵遞，可能出現很多舞弊行為。

劉兆佳：中央未必允海外港人投票

劉兆佳表示，香港以居住地界定選民資格，有別外國以國籍為標準，故境外投票首要處理劃界問題，若只限在大灣區並以香港為經常居住地的永久居民可境外投票，相對較易處理，隨後的問題是設置票站、選舉經費等技術問題，他認為一年內難解決上述問題。他說，中央政府未必願意容許所有香港永久居民在境外投票，包括海外港人，因難以掌握海外港人政治取向，影響愛國者治國的方向，又會擔心外部勢力協助民主派在海外拉票。

林卓廷：常內地居住不符選民資格 葛珮帆：來年做到電子取票不難

民主黨林卓廷認為，大灣區港人若通常在內地居住，已不符選舉條例的選民資格，質疑他們4年一次的選舉都不能返港，平日是否經常返港。他認為，境外投票背後有政治考量，因較貼近建制票源。他又擔心若內地港人想投票給民主派，會因身在內地而有政治壓力。

民建聯葛珮帆表示，容許港人在境外投票涉及修例，包括在內地設票站的法律問題。她認為未來一年要做到電子取票不難，選民透過插入身分證及指模的雙重認證方式，便可在內地的票站領取選票及投票，但網上投票難度較高，因必須每名選民都有數碼個人身分，才有足夠保障。

明報記者

（立會選舉）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676