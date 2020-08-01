被DQ梁晃維擬上訴 張崑陽倡「白票行動」顯民意

「選舉主任促信奉基本法」

黃之鋒質疑法例升至宗教程度

黃之鋒昨召開記者會，批評選舉主任以「假新聞」羅織罪名，不止是為了DQ，更是為配合國安公署，令當局日後可用此文件作基礎起訴其違反港區國安法。他說選舉主任重新定義「擁護《基本法》」，要求參選人須「支持、推廣及信奉基本法」，點出「信奉」一項首見於本次選舉，質疑法例是否上升至宗教程度。

尚未被確認提名的張崑陽在facebook發文稱大規模DQ已出現，破局隨之而生。他說下一步可推動白票行動，嘗試在選舉製造過百萬張白票，「向世界彰顯我們的民意，就是向世界宣告這次選舉已經受到人民唾棄」，認為或能產生一個更大的觸發點延續國際線。

楊岳橋：立會一段時間沒公民黨

遭DQ的公民黨黨魁楊岳橋昨在商台《在晴朗的一天出發》中表示，收到選舉主任的查問信時，隱約感覺全黨參選人被DQ的可能性高，認為立法會或至少在一段時間不再有公民黨代表。

「熱血公民」鄭錦滿昨公開DQ文件，當中選舉主任指他曾公開鼓吹港獨，引述《熱血時報》2016年7月一篇報道，鄭當時稱在簽署2016年立法會選舉的確認書後會繼續支持港獨；選舉主任也認為鄭對提問的回覆，證明他不會放棄有關港中之間建立邦聯關係的主張。