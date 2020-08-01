曾國衞：獲接納提名者 政府會付選舉開支

選管會表示，提名期共收到184份提名表格，包括地區直選99張名單，以及功能組別85張名單；而昨則接獲34份提名表格，以及一張新界東名單有兩人退選。選舉主任前日DQ共12名民主派參選人的選舉資格。

多民主派Plan B人選臨尾報名

政府宣布押後立選前，仍有人報名參選。其中公民黨4人被DQ，其中3人所屬地區直選再有公民黨成員報名參選；參選九龍西的民協何啟明早前收到選舉主任查詢，該區昨再有一張民協名單報名參選。在民主派初選落敗的灣仔區議會主席楊雪盈、東區區議員徐子見亦分別報名。楊雪盈稱，二人報名前有與港島區參與民主派初選的人討論過後才決定遞表。本在民主派九龍西初選排名第五，最終放棄參選的馮達浚，昨報名參選新界東。

曾國衞昨在記者會表示，參選人仍需在申報書列出開支及選舉捐贈，提名表格已獲選舉主任接受的參選人，都會獲政府支付選舉經費，被DQ者的開支則不會獲政府支付。選管會新聞稿表示，候選人如何計算選舉開支，仍要和局方及相關部門協調，稍後公布。

初選計入選舉開支 建制派不滿

據了解，只要被未DQ的參選人，政府亦會發放選舉開支，而早前民主派初選已表明會計入選舉經費中。

工聯會麥美娟認為，政府曾指民主派初選不合法，會干預選舉公平，若相關支出可當作選舉經費並由政府支付，「好似資助他們」，認為政府需三思。