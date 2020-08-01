林鄭：臨立會可續審本屆未完議案 建制：可審議23條明日大嶼

翻查資料，立法會最後一次大會共有6項政府法案未及審議，隨本屆會期完結而自動失效，需於下屆重新審議。有不具名的資深建制派議員稱，如延續第6屆立法會任期，「明日大嶼」研究撥款及該等法案均可提交臨立會，甚至未來一年也可為23條立法。

林鄭月娥昨被問及臨時立會未來一年工作，其中對於會否為23條立法，她並無回應，只表示一定會有《施政報告》、《財政預算案》等要處理，而按例在本屆立法會未能通過的法例與撥款，須在新一屆立法會「從頭再來」，但若最終要延長第6屆立法會任期，她認為立法會或可繼續審議上次會議餘下的法案和撥款。

立法會多個法案委員會本屆會期完結前，因時間不足而終止審議法案，其中廢物徵費條例草案委員會主席馬逢國認為，是否在臨立會再處理此草案，要由政府主導。至於應否處理23條立法，他說23條爭議大，亦要處理諮詢等技術問題，「可以做又可以唔做」，但站在香港整體利益角度，有些事不能拖。

民主黨：只應處理必要事

民主黨尹兆堅批評政府一直放風指臨時立會在緊急情况下成立，本應只處理必要事項，卻以正常狀態運作，無疑是「自打嘴巴」；倘可審議已失效法案，「死咗當翻生」，更恐構成法律風險。