抗疫專家沒參與商討 有稱國安法下不能批評

林鄭：政府專家沒興趣處理政治

林太昨形容疫情「正處於自2020年1月以來最嚴峻的情况」，加上醫管局醫院「不勝負荷」，危及公立醫院系統，已構成「極大公眾危機」。被問押後選舉有否參考政府專家意見，林太說選舉「高度敏感」，「專家沒興趣處理政治」，稱完全沒直接與4名專家顧問商討。

她補充，每天與港大醫學院院長梁卓偉溝通，引述梁非常擔心逾四成個案源頭不明、追蹤力度不足，若說現在好安全、好穩定，「恐怕不是梁教授告訴我的情况」。有政府專家向本報強調，只與林太談疫情，從沒直接或間接討論疫情與選舉。

梁子超：投票風險中度 看社會願承擔否

另一專家：政府說法不合邏輯

本報近日向7名專家查詢疫情是否嚴峻至要押後選舉，6人沒回覆、拒回應或不願具名被報道，只有醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，已嘗試控疫三周，但疫情仍緩慢上升，如投票日有數百萬人聚集確帶來額外風險，但只舉行一天，不是具延續性的風險，形容「風險不特別高，屬中度」。

他認為「選舉唔係絕對唔得」，但要看社會是否願承擔這風險，「呢個唔係我可以講到」，如社會願接受郵寄或電子投票也可考慮，但要社會決定能否接受。

有專家說，國安法下不能批評任何港府決定，又稱法例會危及學術自由，不少同事因國安法考慮離港，相信本港大學研究的高水準會逐步下降。

對於林太稱大批人在海外無法回來投票，另有專家反駁說法不合邏輯，稱那批人不是不能回來，只是要回來檢疫，「無論疫情去到什麼程度，正如6月尾疫情放緩時，他們回來都是要檢疫」。至於正檢疫的選民難投票，該專家說：「監倉都有票站，那就在亞博整個站，同監獄無分別。」他表示，不敢說9月疫情會否大爆發，但有科學證據顯示回落中，只是未必「清零」，「（選舉）是否完全安全呢？我不敢說呀，評估風險應對比返工、返學或吃飯的風險，無事全無風險，隨時行出街都會被車死」。

就政府押後立法會選舉，醫管局表示歡迎減少人群聚集，以減社區感染，及紓緩公立醫院壓力，理解並尊重政府的決定。

（立會選舉）