建制齊聲力撐 泛民轟操控選舉

馬嶽：臨立會無認受 留下否泛民大挑戰

中大政治與行政學系副教授馬嶽認為，未來一年的「臨時立法會」無認受性，民意可能會支持民主派議員留下抗爭，例如「明日大嶼」等，他認為民主派之間對留低與否有不同看法，會是未來一年民主派最大挑戰。建制派議員發表聯合聲明，支持押後選舉，認為在防疫措施限制下難以開展選舉工程，如期選舉並不公平，亦要求政府交代未來一年立法會的運作安排。

公民黨強烈譴責政府於大規模DQ後，再以疫情之名押後選舉一年，認為是輸打贏要式的政治操作，是「赤裸裸的選舉操控」。民主黨亦譴責押後選舉操弄政治，認為是強行剝奪市民投票權、缺乏勇氣透過選舉面對民意。

原退火線 有建制派稱要重新規劃

部分建制派議員原準備退下火線，體育、藝術、文化及出版界議員馬逢國表示，剛慶幸完結任期，從議員崗位退下，並已開始其他工作，但現時可能要同時處理不同工作。工聯會黃國健亦稱，工聯會內部人事安排及個人生活都要重新規劃，作為政治人物，仍要盡力而為。

港區全國人大代表、前政制及內地事務局長譚志源表示，特區政府決定依據相關法律押後立法會換屆選舉一年，可以理解並支持。他相信全國人大常委會將依法就未來一年期間如何安排特區立法機關有效行使基本法所規定的權責，作出必要和及時的決定。

總商會、中華總商會、廠商會等昨日亦發聲明，表示支持及理解政府將選舉押後一年的決定。

（立會選舉）