林鄭：現屆延任最務實 包括DQ者葉巧琦：倘終院裁緊急法違憲 法治雙重打擊

人大常委本月8至11日開會

人大常委會將於本月8至11日開會，全國人大常委譚耀宗說，未知人大常委會如何處理立法會真空期問題，目前議程未有涉及香港的問題，但不排除之後會加。

稱提名是否合資格 與續任議員無關

《基本法》第69條訂明，除第一屆立法會任期為2年外，每屆任期是4年。林太昨表示，引用緊急法處理立法會任期或與基本法衝突，未能處理真空期問題。她說以《立法會條例》要求立法會主席在未來一年召開緊急會議，亦可能被視為不適當行使權力而受法律挑戰。林太認為，延續現屆立法會一年為最務實做法，前日被選舉主任DQ的民主派現屆議員，亦可以立法會議員身分重返立法會。她認為提名是否合資格，與他們可否繼續任議員沒有關係。

去年政府引用緊急法訂立《禁蒙面法》後，被司法覆核的案件仍在終極上訴階段，大律師公會副主席葉巧琦表示，倘終院裁定緊急法及禁蒙面法違憲，只會導致尷尬情况，對法治雙重打擊，認為改用《立法會條例》第44條更好。她質疑政府為求推遲選舉一年，在法例不容許下向人大提請作出決定，形容是扭曲法律，切合所需。

湯家驊：終院裁決不影響今次依據

行會成員、資深大律師湯家驊認為，有關的司法覆核案針對《禁蒙面法》，裁決不會影響今次引用緊急法的依據，但理論上今次政府決定可再被司法覆核。湯稱人大常委會有權決定下一屆立法會的任期是3年或4年，而不容本地法律挑戰。至於立會真空期內議員是否獲支薪等，視乎人大常委會如何處理，若延續現屆立法會一年，議員可繼續支薪；但召開緊急會議的做法，由於議員非全職身分，不會獲薪酬福利。

譚惠珠：召緊急會議有覆核風險

基本法委員會副主任譚惠珠認為，引用立法會條例召開緊急會議，每次開會都有被司法覆核的風險，會被質疑會議是否緊急。

（立會選舉）