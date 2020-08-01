立選押後1年 真空期人大處理 政府引緊急法：只看疫情不看選情 學者：逃避民情

林鄭：疫情嚴峻 如期選舉不負責任

民主派議員反對押後選舉，形容「等同引爆憲制危機、竊取政權」。建制派議員支持押後，稱「人命關天」， 認同政府把市民健康放在首位（見另稿）。

林鄭月娥昨聯同律政司長鄭若驊和政制及內地事務局長曾國衞召開記者會，林太解釋押後選舉的理據，包括疫情嚴峻，「二人限聚令」下候選人不能作任何有意義的集會活動；大量身處海外、內地選民因邊境管制無法回港投票；加上長者選民感染風險特別高等（見表）。林太稱，選舉如期舉行將難符合公平、公開的要求，並危及選民、候選人和選舉工作人員。她稱選管會主席馮驊本周二來函，預計選舉有高投票率，如300多萬選民同日投票會帶來「幾何級的健康風險」。她說若堅持如期選舉是不負責任。

至於為何押後一年，她稱與行政會議是顧及香港情况，新一波疫情很大可能持續數星期或更長時間，冬季或再現爆發；加上立法會有年度處理事務周期等。

被問到引用《緊急法》會否被司法覆核，林太稱上訴庭之前確定合憲，較《立法會條例》第44條規定選舉最多押後14日穩妥，因若一而再援引第44條權力，可能被視為濫權，引起法律挑戰；另押後選舉非只處理公共衛生，《預防及控制疾病條例》未必適用。

對於為何不用緊急法解除現行的選舉限制，林太稱緊急法可凌駕其他法律，但境外投票等需有配套，不能在30多日內做到。

被問到政府已決定押後選舉，選舉主任為何仍取消多名參選人資格。林太稱選舉主任是獨立處理提名工作，「（押後選舉）敏感度高到冇選舉主任知道」，她事前亦沒與選管會討論。

曾國衞表示，只要參選人的提名表格已獲選舉主任接受，政府會就候選人的選舉開支付款（詳刊A2）。

官媒：中央支持押後 港澳辦：無損民主權利

《新華社》昨晚發稿稱，中央政府表示支持特首會同行會基於公眾利益和香港實際情况押後選舉，特區應依法做好選舉推遲涉及的相關工作。港澳辦表示，做法不影響特區政權機關正常運作，亦不損害香港市民的民主權利與自由；中聯辦稱特區政府決定合憲，強調無安全的選舉環境，就談不上選舉的公平公正。

馬嶽：令人懷疑用臨立會通過法案

國際視中央介入損高度自治

中大政治與行政學系副教授馬嶽質疑，若政府讓所有人在家工作，才會令人認為疫情是真正原因，「如果9月可以開學但不能選舉，就會令人覺得是操控選舉」；現時距離選舉有30多日，有意回港投票的選民亦有足夠時間檢疫。他表示將選舉押後一年，令人懷疑是想用「臨時立法會」通過一些法案或撥款。

馬嶽又說，政府找人大常委會解決憲制危機，「唔驚被JR（司法覆核）」，但國際上會被視為中央介入重寫規矩，影響高度自治，對制度公信力破壞很大。他批評政府無嘗試疏導民情，押後選舉是逃避結果。

民研：五成半人認為選舉應如期

另外，香港民意研究所昨公布在7月27日至30日的調查，以電郵訪問9092人，五成半受訪者認為選舉應如期舉行，21%認為押後不超過6個月，15%認為應押後6個月或以上，有1%人認為要取消。若以政治立場劃分，近四成非民主派支持者認為應如期選舉；稱是民主派支持者的受訪者中，73%認為應如期選舉。

美譴責押後 指削民主又一例

美國白宮周五譴責香港押後立法會選舉，斥是北京削弱香港民主又一例。白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）說：「（押後選舉）削弱造就香港繁榮的民主程序及自由。」德國亦宣布中止與香港的引渡條約，外長馬斯（Heiko Maas）在聲明解釋，港府DQ多名反對派立法會參選人及延遲立會選舉，是對港人權利的進一步侵蝕，故作出這決定。

明報記者

（立會選舉）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676