多國議員斥不可接受 IPAC主席促英制裁港官

IPAC聯席主席、英國保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）在Twitter稱，IPAC英國議員成員已去信外相藍韜文，稱當下應考慮推出制裁。聯署信建議英政府，列出要為香港自治倒退負責的特區官員名單，取消各人在英享有的特權，並列入按馬格尼茨基法案形式的制裁名單，又稱香港行政長官林鄭月娥必定符合上榜。

前港督彭定康指摘北京實施「駭人的政治清洗」，質疑國安法剝奪大部分港人權利，「信奉民主如今顯然非法……僅有警察國家方令人預期會如此行事」。

英中關係近日因香港等事務緊張，中國駐英大使劉曉明昨稱，英國的華為5G禁令以及干預香港事務等「嚴重毒害中英關係氛圍」。台灣民進黨昨表示，種種情况顯示香港已迎來最黑暗的紅色恐怖時刻，要予以最嚴厲譴責。美國國務卿蓬佩奧昨出席參議院外交關係委員會聽證會，談到香港問題時未提及DQ，但稱對多國支持北京打壓香港自治「感到驚訝和錯愕」。

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