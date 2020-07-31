馬嶽：國安法甚或高於基本法 不容反對

港區國安法列明，法例內容只適用於7月1日該例實施後，即無追溯力，然而有參選人因被指在國安法實施前，涉及觸犯該法的規範，請求外國制裁香港或中國，而被裁定提名無效。馬嶽認為，早於2016年，當局已會追溯有關候選人更早的言論，他認為DQ標準從來是因應當下政治需要而隨時改變，國安法反而令否決理由更加具體。

對於有參選人因反對國安法被DQ，馬嶽認為，反映國安法地位等同、甚至高於基本法的憲制地位，即反對國安法等同反對憲制原則，同樣不可被反對。

大律師黃宇逸稱，選舉主任從參選人的行為、對國安法的表態，推論他們是否真誠擁護基本法，與參選人是否違反國安法無關，因此不涉及國安法中不具追溯力的問題。

就參選人表明反對國安法，其後表示效忠基本法，全國港澳研究會副會長劉兆佳稱，參選當刻才宣示另一立場並不足夠，模稜兩可不能滿足政府要求，「問題是說幾句外，是否公開、義無反顧、決絕表明否定過去及立場？」

湯家驊：若候選人未知條文已反對 不符效忠特區

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，若參選人未知國安法條文已反對，意味認為不需要有此法律，而非因條文可改善，故難與擁護基本法、效忠特區並存。行政會議成員葉國謙認為，選舉主任是按現時法例，衡量參選人是否擁護基本法及效忠特區，按其過去的言行是否講一套、 做一套，今次並非引用國安法DQ。

（立會選舉）