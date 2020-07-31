聯署反國安法成DQ理據 至少5民主黨議員有簽

今年5月逾380名區議員聯署，表態指港區國安法會摧毁一國兩制，須立即撤回。選舉主任DQ公民黨鄭達鴻的理據中，指參選人及其他聯署人明確表達，在缺乏任何根據下原則性反對制訂港區國安法。翻查資料，該聯署涵蓋絕大部分民主派區議員，以民主黨為例，今次參選而本身為區議員的許智峯、涂謹申、鄺俊宇、尹兆堅、林卓廷都有簽署。

否決預算案聲明書同為DQ理據

公民黨新同盟曾簽

選舉主任DQ參選人的另一理據是，參選人會無差別否決法案及撥款。多名參選人曾在6月簽署「墨落無悔」聲明書，稱如議會過半會否決《財政預算案》，逼政府回應五大訴求。參選的15名「抗爭派」初選勝出者、公民黨、新民主同盟等都曾簽署。負責協調的港大法律學院副教授戴耀廷當時已預示聯署有DQ風險，提出初選參選人毋須簽署協議，但有參選人自行發起聯署。

有份發起聯署的屯門區議員張可森稱，全世界都清楚政權容不下反對聲音，「被DQ是因為做了正確的事，我們得說出港人真正想法」，他尚未接獲選舉主任查詢，自言如因而被DQ是光榮，「政治成本是中共要去承擔」。

（立會選舉）