戴啟思選法律界 否認郭榮鏗Plan B 稱獨立出選無DQ風險 倘當選辭任大律師會主席

被問戴啟思是否Plan B 郭榮鏗不評論

公民黨昨日暫有4人，包括楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及鄭達鴻遭DQ，黨主席梁家傑預計，所有以該黨牌頭出選的人都會「凍過水」。至於Plan B，楊岳橋僅稱「再諗諗」，明言即使有暫都不能說。

昨日有18隊報名參加立法會選舉，公民黨區議員李予信即日報名參選港島議席。該黨原出選港島的鄭達鴻昨日遭DQ。

戴啟思接受本報查詢時稱，他理解的Plan B是與被拒參選者立場相同（identical），但他並非這樣，他出選是因有人提及郭榮鏗或遭DQ，稱他是一個好選擇。戴啟思強調自己並非任何政黨成員，是獨立出選，冀讓選民有選擇。被問到會否擔心自己或有DQ風險，戴啟思回答「沒有」，稱如他曾做過可被DQ的事，他就不會走出來參選。戴啟思並稱，如當選會辭任大律師公會主席一職。

大律師公會對國安法一直提出不同意見，法例生效後公會發表聲明，稱對立法內容及立法方式表示嚴重關切，認為損害《中英聯合聲明》中對香港高度自治的保證，亦削弱一國兩制下對司法獨立、人權及自由保障的香港核心價值。公會並指出，部分港區國安法條文，與《基本法》條文不一致。

區議員收提名 準備Plan B、C、D

昨日確認12名民主派遭DQ後，民主派隨即為DQ謀對策，中西區區議員黃永志在facebook發帖，稱因大量參選人被DQ，民主派的Plan B、C、D要收大量選民提名，呼籲港島區選民即晚遞交提名；但他稱自己並非Plan B。去年6月12日在金鐘衝突中，右眼受傷的中學教師楊子俊昨報名參選港島，他拒絕透露自己是誰的Plan B，稱參選是根據初選協調機制共識，不便透露太多詳情。根據民主派協調機制，若有成員被取消資格，可指定、認可另一張名單參選。

爆眼教師戰港島 稱按初選機制共識

報稱「獨立民主派」的鄭司律前日報名參選九西，他回覆本報查詢是否Plan B時，僅稱此階段「恕難奉告」。部分民主派參選人與Plan B同一名單，當中，參選超區的民主黨涂謹申，名單第二為深水埗區議員袁海文，涂在報名時曾稱，如被DQ，袁海文是首選；惟袁也曾簽署反對港區國安法聯署，該聯署為DQ公民黨鄭達鴻的理據之一。

袁海文稱，會否DQ是「無得擔心」，因由公民黨例子可見，現時政權是全方位打壓，民主黨遭DQ也不出奇，「都是欲加之罪，何患無辭」；他稱有關反對國安法的聯署是7月公布實施前簽署，7月之後理應不適用，若被用作DQ理據，「好多嘢可以入你」。

（立會選舉）