劉頴匡：毁選舉戰線幻想 黃之鋒：國際看在眼內

公民黨否認滅黨：無市民支持才是

公民黨首次有參選人被DQ，主席梁家傑表示，即使公民黨無法參選，但相距「滅黨」仍有「十萬八千里」，稱廣大市民對公民黨成員的支持，不會因DQ而頓失，會繼續於公民社會與港人面對「一國一制」，捍衛人權、法治及制度。黨魁楊岳橋亦表示，公民黨只會在再無市民支持公民黨的時候，才是真正被DQ，那時才是真正滅黨。

該黨鄭達鴻首次排名單首名參選立法會，昨發言時一度哽咽，表示在議事堂發言及抗爭曾是其夢想，但從政後發現真正的理想是和港人走在一起。郭榮鏗亦表示，如過去就民主人權的工作會變成DQ理由，是公民黨「一生榮幸，絕無後悔」。

會計界議員梁繼昌在facebook感謝各界關心，稱「被DQ是光榮的episode（一幕）」， 盼更有能力、視野的年輕人能繼續這艱辛工作。

黃之鋒認為，是次DQ規模超出預計範圍，國際社會必看在眼內，預計政權之後會藉疫情取消選舉，鋪路讓香港進入「萬年國代2.0」。他又引過去的演說，稱「如果連監獄的牢獄之災都不能打擊我們的決心，不能夠參選難道就會令到我們從此退卻呢？不會」。

參選超級區議會的岑敖暉表示，對於大規模DQ，認為「破局已成，不必氣餒」，又說雖失去參選權利，但現時的政治發展格局，「我實在是樂見其成！」岑預計今後任何反對北京、反對極權的聲音，都會被消滅，「今天會DQ，明天或許是送入監牢」。

第二次被選舉主任DQ的劉頴匡認為，選舉主任的決定是一紙笑話。他認為DQ摧毁港人對選舉戰線的幻想，會在議會外繼續爭取民主。「立場新聞」前記者何桂藍亦在facebook表示，收到DQ消息後團隊有失落，但亦有興奮的聲音，認為是逼中共撕下最後的一點偽裝。

民主黨譴責政府：覆巢之下無完卵

截至昨日，民主黨參選人還未收到選舉主任提問，暫未被DQ，民主黨昨發聲明譴責特區政府，認為「覆巢之下，豈有完卵」，稱政府禠奪資格風暴未完，又欲延遲立法會選舉，逃避面對民意。

（立會選舉）