大規模DQ 溫和派同禁入閘 非建制12人昨收信 政府列「5宗罪」

公民黨斥政府DQ做法赤祼，一國兩制無懸念地已不再存在。有建制派學者稱，事件顯示中央及政府想及早嚴正宣告對議員的要求，加快「愛國者治港」。

政制局稱不排除再DQ

政制及內地事務局昨日發新聞稿，表示全力支持選舉主任DQ決定，更數出「5宗罪」，包括支持香港獨立或民主自決、尋求外國干預香港事務、反對《港區國安法》、「表明濫用議員職權迫使政府接受要求」、拒絕承認中國對香港行使主權等行為，皆不可能真誠地擁護《基本法》，因此不可能履行立法會議員職責。新聞稿更稱，不排除仍有人被DQ。

9人被指尋求外國干預

7人被指反國安法圖攬炒

12名非建制派成員昨被裁定選舉提名被無效，包括黃之鋒、岑敖暉等，撇除「熱血公民」鄭錦滿未公開DQ文件，其他11人的決定通知書中，有9人被指尋求外國干預中國或香港事務，7人被指反對港區國安法而DQ，7人被指有意濫用議員職權迫使政府接受要求（見表）。

訪美回港出席記招

梁繼昌被視撐制裁遭DQ

溫和泛民於今次DQ浪潮中不能倖免，今次亦是首次有現任議員參選遭DQ。當中會計界梁繼昌曾到訪美國，與同行的譚文豪及莫乃光回港後召開記者會，譚、莫被指於會上提及美國《香港人權與民主法案》制裁香港事宜，而選舉主任在梁繼昌的決定通知書中雖明確寫到，「梁先生在該記者會的發言中沒有提及美國制裁行動」，但仍指稱梁到目前為止，「沒有對制裁提出任何異議或表示反對」，出席該記者會已視為「支持或輔助」。

指公民黨參與聯署否決財案

郭家麒「無明確放棄即支持」

新界西選舉主任給公民黨郭家麒的決定通知書中，亦未能指出郭個人如何尋求外國干預，但認為郭與公民黨成員有向美國政黨發信，而公民黨有參與「墨落無悔 堅定抗爭」聯署，內容提及否決預算案，郭家麒無明確放棄這想法，就代表郭是支持。

公民黨昨「6剩2」

梁家傑料全軍盡墨

公民黨派出的6名參選人中，昨只剩下出選九龍東的譚文豪和飲食界林瑞華，黨主席梁家傑預計所有人以公民黨參選都會被DQ。他續說，看到由不同的選舉主任發出的信「倒模」般相似，明眼人可看到幕後有政治操作，DQ民主派，是避免建制派於選舉中一敗塗地。

馬嶽：令世界感操控議會

對中央亦非好事

中大政治與行政學系副教授馬嶽表示，DQ「紅線」已延伸至溫和民主派如梁繼昌，預計其他本土派都難以入閘。他說政府大規模DQ民主派，民主派屬意的候選人選擇不多，例如港島區民主派初選出線的參選人暫時只剩民主黨許智峯，即使許取得港島區逾半選票，也難為民主派取得多於一席。

馬認為，全面DQ民主派對中央亦不是好事，會給予外界覺得港人僅有可宣泄民意的機會都沒有，令全世界覺得政府操控議會。

對於梁繼昌即使未有直接提及制裁香港，仍遭DQ，行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，如明知他人要求外國制裁，但無提出辯護理據，即使並非積極參與者，都要說服選舉主任是擁護《基本法》。

劉兆佳：參選要做忠誠反對派

至於往後是否反對派就不能參選，全國港澳研究會副會長劉兆佳說，過去香港大部分反對派屬「半忠誠」，而近年取態變得激烈，令中央無法接受，若要參選必定要做「忠誠反對派」，在不損國家利益及安全下爭取政治訴求。他分析，中國面對外部美國威脅，以及香港內部反對派激進化，令中央加快「愛國者治港」，壓制非忠誠反對派。

明報記者

（立會選舉）

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