麥當勞外判工確診 曾訪10分店

屠房增兩染疫 郵政外判司機中招

至於上水屠房至昨累計出現7宗個案，包括昨增兩名工人驗出初步陽性。該兩名工人均在上水屠房負責欄區牲口雜項工作，最後上班日期分別為本月24及27日。

另外，香港郵政7月19日接獲中央郵件中心外判租車公司通知一名司機確診，該司機最後在7月17日上班，每日會在停車場簽到，毋須接觸公眾、郵件或執行派遞工作，並有戴口罩。

香港郵政稱，當日接獲通知後即時追查到有7名員工曾於該外判司機發病前14日乘坐其車，因他們有戴口罩，亦沒與司機用膳，衛生防護中心認為他們非緊密接觸者。

文化中心經理初步確診

康文署昨表示，一名於香港文化中心工作的經理初步確診。該經理於文化中心行政大樓3樓文化節目組辦公，沒接觸公眾，她最近上班日為7月22日。

另外，民政總署與東華三院推出「慈雲山檢測計劃」，為22幢樓約4萬名居民檢測，前日到慈正邨正泰樓、正和樓和慈正邨服務設施大樓派樣本瓶及登記表格，昨共收回4150份登記表格及樣本。

（疫情第三波）