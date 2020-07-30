德研究：78%患者心臟受損

兩項研究都在周一刊登於《美國醫學會心臟病學期刊》（JAMA Cardiology）。其中一項研究分析100名新近康復者，當中78%接受磁力共振掃描時發現某種類的心臟損害，有60%心臟發炎。這批45至53歲的德國病人在4至6月參與研究，他們確診時有人無病徵，亦有人有中等程度病徵。研究員利用心臟磁力共振、血液檢查和心臟活組織檢查為康復者檢查，再比對50名健康人士及57名有潛在健康狀况或危險因素的志願者數據。不論病人之前狀况、受感染嚴重程度或過程、最初確診時間及任何與心臟有關的特定病徵，磁力共振檢查都發現新冠病毒對心臟都造成傷害，當中最常見的是心肌炎或心臟肌肉異常發炎。

另一項研究則解剖39名4月死亡的德國患者，在其中16人的心臟組織發現新冠病毒，但未發現異常突然發炎或心肌炎迹象。研究員稱未知這代表什麼，但驗屍樣本少，而患者的高齡亦可能影響結果。

部分無病徵 專家：似優先攻心

未有參與以上兩項研究的美國喬治亞州桑迪斯普林斯PREvent診所心臟科專家蒙哥馬利（Dave Montgomery）向CNN表示，研究顯示新冠病毒不必引起臨牀心肌炎，就能在心肌組織發現大量病毒及炎症，即代表人們可能沒有或只有輕微的心臟損害症狀，都能帶來實際傷害；病毒通常都有方法抵達距離最初感染器官較遠的器官，而新冠病毒似乎優先影響心臟和其周圍細胞。

（CNN）

（疫情第三波）