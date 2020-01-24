保就業首期未派完 810億撥款耗半 新一輪名單 電盈香港電訊共獲3.5億

創新辦：合資格者倘超預期 會額外撥款

負責保就業計劃的創新辦回覆表示，810億元只是政府今年4月初的開支估算，非實際開支上限，若合資格者較預期多，政府會額外撥款。創新辦預計最快下月中旬公布第二期申請詳情，目標是8月底接受申請，9月開始發放第二期補貼，用以支付9至11月工資。

李嘉誠旗下獲逾8000萬 累計4.4億

昨公布的新一批僱主名單，涉及1.1萬多名僱主、逾47億元工資補貼額，承諾受薪僱員人數約20萬，獲補貼僱主接受資助的6至8月期間，須承諾不裁員。李嘉誠持有的長江實業獲補貼2200多萬元，承諾受薪僱員829人，長實旗下的物業管理公司高衞物業管理則獲批6260多萬元補貼，承諾受薪僱員2372人；連同早前公布的僱主名單、同屬李嘉誠持有的長和系公司，包括和記電訊、屈臣氏、百佳等，李嘉誠旗下公司最少獲發補貼4.4億元，即李嘉誠的公司與其幼子李澤楷的電訊盈科，至少共取得近8億元補貼。

在自資院校中，公開大學獲批的補貼最多，有3398萬元，承諾受聘僱員2087人，其次是香港大學專業進修學院（HKUSPACE），獲批3225萬元，承諾受聘僱員2612人。飲食業方面，富臨集團旗下部分酒樓、餐廳榜上有名，獲批補貼735萬元，承諾受聘僱員324人。

此外，秘書處至昨日收到229宗舉報，主要涉及無理減少員工人數或辭退員工、不適時發放工資或減薪，以及疑似公司倒閉或轉換經營者，至今分別向勞工處及海關轉介了26宗及1宗舉報或投訴個案。

明報記者

（疫情第三波）