上岸等車45分鐘除罩吸煙 專家指船員恐無王管

政府稱違規會撤豁免 無回應誰執法巡查否

記者昨午到大角嘴海輝道海濱公園觀察，近3時，13名外籍船員攜行李上岸，全部人均戴口罩，其間有人拉低口罩吸煙及拍照。約45分鐘後，有車接船員前往機場。

來自俄羅斯的船員Dmitry稱，他們周日（26日）於浙江省衢山港口，衛生人員上船為他們驗病毒，全部人呈陰性。訪問期間，Dmitry一度要求記者與他保持距離，「我做了檢測知道我健康，怎知你是否健康？」他原定在船上工作4個月，因疫情逗留8個月，「有些船員更慘，他們在船上一年了，很久沒有吃到新鮮食物」。他說，很多港口不讓船員下船，船員亦只能自求多福，「千萬不能病，病了也無人幫助」，他得悉港府收緊對船員的限制，慶幸仍可在香港下船回家。

政府昨起收緊部分免檢疫者限制，如換班船員不能在市區停留、船公司要安排點對點交通等。本報連日來向政務司長辦公室、海事處、民航處、警方、衛生署等多個部門查詢，由什麼部門執法、會否派人巡查等，未獲正面回覆。政府發言人昨重申，航空公司、船公司或代理須盡一切可行措施確保規定得以遵守，如免檢疫者被發現違反豁免條件，會被取消豁免資格並強制隔離14天，最高罰款5000元及監禁6個月，政府亦會追究相關航空公司、船公司或代理。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，未檢疫的船員不應在社區逗留，等45分鐘才有車送到機場不理想，應在車輛抵達碼頭後船員才可下船。他又說，當局應加派人手在碼頭執法，若收緊限制但無人執法，等同「無王管」。

（疫情第三波）