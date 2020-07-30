聖堂開放用膳 神父：叫人去郊園咁涼薄

羅神父表示，聖堂朝七晚十開放，一直開放予公眾進內祈禱、飲水、休息，「並非聚集」，他有感仍需工作的基層只能靠午飯時間「嘆吓冷氣唞一唞」，惟禁堂食剝奪他們歇息時間，他恐勞苦大眾無處吃飯，故開放教堂，安排一人一桌椅，「又有樽裝水又有冷氣，做足消毒」，稱昨使用人數「比預期中少，不開心，希望多點宣傳」。

盼幫勞苦大眾 轟政府剝奪歇息時間

他反問政府為何不放社區會堂予有需要者進餐：「一人一張枱櫈、面向同一方向、食完就走，做好抹地抹枱抹櫈工作，有多難？」對於允許大眾進堂內用膳會否違限聚令，羅神父「唔識答」，強調自己及聖堂所作的是「應該為市民要做的事」，又提醒用餐者禁止交流。

政府今日起由早上11時至下午3時開放18區19個社區會堂或中心予市民用餐，市民進入前要量體溫，按1.5米距離的座位入座。政府會考慮在午膳時間開放其他適合的政府設施，並稱留意到不同社會團體及宗教組織等主動在午膳時間開放設施，社署會聯絡相關非政府機構，呼籲午膳時間開放設施，便利市民。

明報記者

（疫情第三波）